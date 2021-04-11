"Притягнуть Бук": з'явилися нові записи бойовиків у справі про катастрофу рейсу МН17

Уламки Боїнга рейсу MH17 / Reuters

У справі про катастрофу авіалайнера рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року опубліковані розшифровки нових аудіозаписів.

Переговори одних з головних підозрюваних Сергія Дубинського з колишнім міністром оборони ДНР Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Через півгодини після аварії пасажирського літака над Донбасом Дубинський дізнався від бойовиків, що вони нібито збили український винищувач. Йому знадобилося майже дві години для того, щоб з'ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський літак.

Зазначимо, що на опублікованих записах, зроблених в день авіакатастрофи 17 липня 2014 року, Дубинський заявив про прямий контакт з Москвою, а також про ракетну установку Бук на підконтрольній бойовикам території.

Проведений аналіз переговорів говорить про те, що вплив Росії на бойовиків Донбасі зростав. Москва була залучена у військово-стратегічні рішення, а терористи отримували від РФ засоби зв'язку, захищені від прослушки. Стверджується, що до поставок апаратури мала відношення ФСБ.

При цьому з опублікованих аудіозаписів неясно, хто саме віддав наказ стріляти з Бука. Крім того, наголошується, що той факт, що Дубинський і його спільники могли не знати, з якої мети випустили ракету, не має значення для звинувачення, наголошується в публікації.

На опублікованих записах російські бойовики скаржаться на роботу української авіації, після чого Дубинський обіцяє, що незабаром на окупований Донбас "притягнутий Бук" з РФ. При цьому Стрєлков не вірить у версію про те, що бойовики збили український військой літак, який нібито страляв по Боїнгу.

Додамо, що записи надані Службою безпеки України.

Увага! Запис містить ненормативну лексику:

Катастрофа літака рейсу MH17: