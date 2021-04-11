"Притягнуть Бук": з'явилися нові записи бойовиків у справі про катастрофу рейсу МН17

Оприлюднено записи розмов Сергія Дубинського з Ігорем Стрєлковим.
У справі про катастрофу авіалайнера рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року опубліковані розшифровки нових аудіозаписів.
Переговори одних з головних підозрюваних Сергія Дубинського з колишнім міністром оборони ДНР Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) оприлюднила нідерландська телерадіокомпанія NOS.
Через півгодини після аварії пасажирського літака над Донбасом Дубинський дізнався від бойовиків, що вони нібито збили український винищувач. Йому знадобилося майже дві години для того, щоб з'ясувати, що в цей же час був збитий пасажирський літак.
Зазначимо, що на опублікованих записах, зроблених в день авіакатастрофи 17 липня 2014 року, Дубинський заявив про прямий контакт з Москвою, а також про ракетну установку Бук на підконтрольній бойовикам території.
Проведений аналіз переговорів говорить про те, що вплив Росії на бойовиків Донбасі зростав. Москва була залучена у військово-стратегічні рішення, а терористи отримували від РФ засоби зв'язку, захищені від прослушки. Стверджується, що до поставок апаратури мала відношення ФСБ.
При цьому з опублікованих аудіозаписів неясно, хто саме віддав наказ стріляти з Бука. Крім того, наголошується, що той факт, що Дубинський і його спільники могли не знати, з якої мети випустили ракету, не має значення для звинувачення, наголошується в публікації.
На опублікованих записах російські бойовики скаржаться на роботу української авіації, після чого Дубинський обіцяє, що незабаром на окупований Донбас "притягнутий Бук" з РФ. При цьому Стрєлков не вірить у версію про те, що бойовики збили український військой літак, який нібито страляв по Боїнгу.
Додамо, що записи надані Службою безпеки України.
Увага! Запис містить ненормативну лексику:
Катастрофа літака рейсу MH17:
- Раніше Верховна Рада прийняла президентський закон Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2021 року терміну дії угоди між Україною та Нідерландами про міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року (№0077).
- Як відомо, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
- 24 травня 2018 року Міжнародна слідча група надала Додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил РФ, що дислокується в Курську.
- 19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гиркин (Стрільців), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "керівником 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Кріт"), очолював "розвідувальний батальйон" бойовиків.
- В окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес щодо чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях не бере участі.