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"Притянут Бук": появились новые записи боевиков по делу о крушении рейса МН17

11 апреля 2021, 16:19
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Обнародованы записи разговоров Сергея Дубинского с Игорем Стрелковым.

Всплыли записи по делу о крушении рейса МН17
Обломки Боинга рейса MH17 / Reuters

По делу о крушении авиалайнера рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года опубликованы расшифровки новых аудиозаписей.

Переговоры одних из главных подозреваемых Сергея Дубинского с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) обнародовала нидерландская телерадиокомпания NOS.

Через полчаса после крушения пассажирского самолета над Донбассом Дубинский узнал от боевиков, что они якобы сбили украинский истребитель. Ему понадобилось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет.

Отметим, что на опубликованных записях, сделанных в день авиакатастрофы 17 июля 2014 года, Дубинский заявил о прямом контакте с Москвой, а также о ракетной установке Бук на подконтрольной боевикам территории.

Проведенный анализ переговоров говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имела отношение ФСБ.

При этом из опубликованных аудиозаписей неясно, кто именно отдал приказ стрелять из Бука. Кроме того, отмечается, что тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, отмечается в публикации.

На опубликованных записях российские боевики жалуются на работу украинской авиации, после чего Дубинский обещает, что вскоре на оккупированный Донбасс "притянут Бук" из РФ. При этом Стрелков не верит в версию о том, что боевики сбили украинский военный самолет, который якобы стрелял по Боингу.

Добавим, что записи предоставлены Службой безопасности Украины.

Внимание! Запись содержит ненормативную лексику:

Катастрофа самолета рейса MH17:

  • Ранее Верховная Рада приняла президентский закон о ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2021 года срока действия соглашения между Украиной и Нидерландами о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года (№0077).
  • Как известно, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
  • 24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.
  • 19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "руководителем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), возглавлявший "разведывательный батальон" боевиков.
  • В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

новости России Боинг MH17 Сергей Дубинский новости Донбасса
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