"Притянут Бук": появились новые записи боевиков по делу о крушении рейса МН17

Обломки Боинга рейса MH17 / Reuters

По делу о крушении авиалайнера рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года опубликованы расшифровки новых аудиозаписей.

Переговоры одних из главных подозреваемых Сергея Дубинского с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) обнародовала нидерландская телерадиокомпания NOS.

Через полчаса после крушения пассажирского самолета над Донбассом Дубинский узнал от боевиков, что они якобы сбили украинский истребитель. Ему понадобилось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет.

Отметим, что на опубликованных записях, сделанных в день авиакатастрофы 17 июля 2014 года, Дубинский заявил о прямом контакте с Москвой, а также о ракетной установке Бук на подконтрольной боевикам территории.

Проведенный анализ переговоров говорит о том, что влияние России на боевиков Донбассе возрастало. Москва была вовлечена в военно-стратегические решения, а террористы получали от РФ средства связи, защищенные от прослушки. Утверждается, что к поставкам аппаратуры имела отношение ФСБ.

При этом из опубликованных аудиозаписей неясно, кто именно отдал приказ стрелять из Бука. Кроме того, отмечается, что тот факт, что Дубинский и его сообщники могли не знать, по какой цели выпустили ракету, не имеет значения для обвинения, отмечается в публикации.

На опубликованных записях российские боевики жалуются на работу украинской авиации, после чего Дубинский обещает, что вскоре на оккупированный Донбасс "притянут Бук" из РФ. При этом Стрелков не верит в версию о том, что боевики сбили украинский военный самолет, который якобы стрелял по Боингу.

Добавим, что записи предоставлены Службой безопасности Украины.

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Катастрофа самолета рейса MH17: