П'яний колишній коп вилетів на зустрічну смугу: в Яремчому в ДТП загинула дизайнерка з Києва

У Яремчому сталася п'яна смертельна ДТП / Фото if.npu.gov.ua

У вівторок, 6 липня в містечку Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП. Загинула 32-річна Олена Денисенко - дизайнерка і спортсменка з Києва.

Жінка їхала на мотоциклі на мотоконкурс. На зустрічну смугу вилетів Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 25-річний колишній співробітник поліції. За даними Національної поліції, чоловік був п'яний, в його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався втекти з місця ДТП, але люди не дали йому цього зробити і затримали до приїзду правоохоронців.

Що відомо про винуватця ДТП

За кермом Volkswagen Touareg був 25-річний Сергій Антонюк. Згідно декларації громадянина з аналогічними даними, він - випускник Національної академії внутрішніх справ. Працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області, однак звільнився.

У Антонюка вже було чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії. Зокрема, щодо нього порушегь провадження за статтями, пов'язаними з організацією злочинного угруповання і торгівлею людьми, передає Obozrevatel.

Угруповання вербувала людей, переправляла їх до Москви, де виготовлялися наркотичні речовини. Зараз суд розглядає цю справу.

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Сергій Антонюк є сином Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області.

Олена Денисенко, яка загинула в цій страшній аварії, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова. За словами друзів, була дуже веселою, відкритою і світлою людиною. Завжди вела здоровий спосіб життя.

Олена їздила на мотоциклі, також керувала автівкою. Займалася джиу-джитсу. Була чемпіонкою України, отримувала медалі в Іспанії.

У загиблої залишилися батьки, а також молодший брат. Зараз вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів.

Як повідомляв Главред, близько опівночі 1 липня під Львовом у селі Рясна-Руська сталася ДТП, в якому загинув 11-річний хлопчик.

За даними слідства, 35-річний батько та його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину.

За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів. Дитина не впоралася з керуванням.

Водночас чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію та медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.