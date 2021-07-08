УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

П'яний колишній коп вилетів на зустрічну смугу: в Яремчому в ДТП загинула дизайнерка з Києва

8 липня 2021, 08:46

У водія Volkswagen Touareg вже було чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії.

false
У Яремчому сталася п'яна смертельна ДТП / Фото if.npu.gov.ua

У вівторок, 6 липня в містечку Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП. Загинула 32-річна Олена Денисенко - дизайнерка і спортсменка з Києва.

Жінка їхала на мотоциклі на мотоконкурс. На зустрічну смугу вилетів Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 25-річний колишній співробітник поліції. За даними Національної поліції, чоловік був п'яний, в його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався втекти з місця ДТП, але люди не дали йому цього зробити і затримали до приїзду правоохоронців.

Що відомо про винуватця ДТП

За кермом Volkswagen Touareg був 25-річний Сергій Антонюк. Згідно декларації громадянина з аналогічними даними, він - випускник Національної академії внутрішніх справ. Працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області, однак звільнився.

У Антонюка вже було чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії. Зокрема, щодо нього порушегь провадження за статтями, пов'язаними з організацією злочинного угруповання і торгівлею людьми, передає Obozrevatel.

Угруповання вербувала людей, переправляла їх до Москви, де виготовлялися наркотичні речовини. Зараз суд розглядає цю справу.

Реклама

Сергій Антонюк є сином Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області.

Олена Денисенко, яка загинула в цій страшній аварії, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова. За словами друзів, була дуже веселою, відкритою і світлою людиною. Завжди вела здоровий спосіб життя.

Олена їздила на мотоциклі, також керувала автівкою. Займалася джиу-джитсу. Була чемпіонкою України, отримувала медалі в Іспанії.

У загиблої залишилися батьки, а також молодший брат. Зараз вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів.

Як повідомляв Главред, близько опівночі 1 липня під Львовом у селі Рясна-Руська сталася ДТП, в якому загинув 11-річний хлопчик.

За даними слідства, 35-річний батько та його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину.

За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів. Дитина не впоралася з керуванням.

Водночас чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію та медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.

ДТП новини України ДТП новини
Зараз ви переглядаєте новину «П'яний колишній коп вилетів на зустрічну смугу: в Яремчому в ДТП загинула дизайнерка з Києва». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Жити довше: названо найкращий час для вживання їжі, що знижує рівень цукру в крові і продовжує життяЖити довше: названо найкращий час для вживання їжі, що знижує рівень цукру в крові і продовжує життя Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем ІванаПривітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2 Ви любите не "Любов і голуби" - ви любите совокВи любите не "Любов і голуби" - ви любите совок Переговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засіданняПереговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засідання

Останні новини

22:33

Синоптики розповіли, де буде найнебезпечніша погода в Україні на вихідних

22:20

Новий прессекретар Зеленського зізнався, чи читатиме книгу Мендель Відео

22:09

Наймодніший літній манікюр на короткі нігті Фото Відео

22:04

Найкорисніші сніданки: топ-3 простих рецептів Відео

21:30

Зустріч Байдена і Меркель: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні Відео

Реклама
21:26

У ЄС виявили зв'язок між випадками запалення серця та вакцинами Pfizer

20:47

Ризик раку збільшується на 60%: скільки часу потрібно проводити зі смартфоном, щоб захворіти Відео

20:47

Байден та Путін годину говорили телефоном: про що йшла мова

20:34

Названо 4 несподівані звички, через які у вас часто болить голова Відео

20:30

Усе тримається на одному цвяху - президентові Зеленському Погляд

20:19

Військовим хочуть суттєво підвищити пенсії: хто та яку доплату отримає

20:18

Гороскоп на завтра 10 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нищівний провал чи злет Відео

19:50

"Думала, це мурахи": на Рівненщині змії атакують українців Відео

19:48

Вчені дізналися, у чоловіків з яким голосом будуть проблеми в сім'ї Відео

19:40

Никифоров зізнався, як і коли познайомився з Зеленським

19:26

Розійшлися шви після операції: на вулиці в центрі Києва чоловік помер від втрати крові Відео

19:21

Перелетів через кермо, велосипед впав зверху: на Рівненщині підліток загинув на аварійному мосту Відео

19:17

Прикмети на 10 липня: що не можна робити в цей день Відео

19:17

Варення з кабачків з апельсинами: оригінальний рецепт

19:03

Зеленський підготував аргументи проти Північного потоку 2 - ОПУ

Реклама
18:49

США розширили "чорний список" проти режиму Путіна Відео

18:36

Почали втрачати зуби: про яку невиліковну хворобу це може говорити Відео

18:28

Коли Україну покине пекельна спека: синоптики назвали дату похолодання Відео

18:23

У дитини помер мозок: стало відомо про стан дворічного пасинка, якому вітчим перерізав горло Відео

18:02

Донбас, реформи та відносини з РФ: у Меркель назвали теми майбутньої розмови із Зеленським Відео

17:33

День бухгалтера в Україні: дата та історія свята

17:28

Знак Зодіаку Скорпіон – дати народження, які хвороби загрожують, і з ким створить найкращу пару

17:27

Третя доза вакцини Pfizer від коронавірусу: оприлюднені нові дані Відео

17:09

Кривава стрілянина в Києві: суд відправив "голосіївського стрільця" за ґрати на два місяці Відео

17:04

Смачний кабачковий торт: найпростіший рецепт Відео

17:02

"Поводились безсоромно": трьох українок оштрафували в Чорногорії за відверту фотосесію Відео

16:54

ДТП під екстазі: з'явилися результати медогляду скандального нардепа Юрченка Відео

16:29

Зеленський призначив нового прессекретаря: що відомо про Сергія Никифорова Відео

16:12

Світло по 3,5 гривні і газ по 9: як зміняться тарифи восени

16:05

5 дивовижних речей, які відбуваються в житті жінки після 40 років

15:54

"Симптоми зникли тільки три місяці тому": Шоптенко розповіла, як довго боролася з коронавірусом Відео

15:35

Виведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО Відео

15:15

Ляшко розповів, яка вакцина від коронавірусу найкраща Відео

15:03

Спутник V - і жодного сексу: у Росії закликали обмежити інтимну близькість після щеплення

14:57

Нафтогаз скасував місячний тариф і назвав нову ціну на липень Відео

Реклама
14:51

"Танці з зірками 2021": стало відомо ім'я першого учасника нового сезону Відео

14:22

Мендель розповіла про свою нову посаду в Офісі президента Відео

14:21

Оля Полякова презентувала новий кліп на запальну композицію "Доросла дівчинка" Відео

13:57

Україна і МВФ знайшли компроміс: у Мінфіні назвали останній камінь спотикання Відео

13:41

На Донеччині відновили за програмою Зеленського "Велике будівництво" міст через річку Долгенька

13:27

"Люди тупо стояли і дивилися": у Кривому Розі небайдужий хлопець дивом врятував потопельника Відео

13:22

Голосіївський стрілець у суді розповів, чому відкрив вогонь по поліцейських Відео

13:08

У Рівненській області 6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на залізний паркан

12:46

Україна в капкані спеки, що спопеляє: синоптик назвала дату рятівного похолодання Відео

12:33

"На коропа можна йти": у магазині Херсона чоловік купив ковбасу - вона кишіла хробаками Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти