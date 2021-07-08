П'яний колишній коп вилетів на зустрічну смугу: в Яремчому в ДТП загинула дизайнерка з Києва

У водія Volkswagen Touareg вже було чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії.
У вівторок, 6 липня в містечку Яремче Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП. Загинула 32-річна Олена Денисенко - дизайнерка і спортсменка з Києва.
Жінка їхала на мотоциклі на мотоконкурс. На зустрічну смугу вилетів Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 25-річний колишній співробітник поліції. За даними Національної поліції, чоловік був п'яний, в його крові виявили 1,19 проміле. За словами очевидців, водій намагався втекти з місця ДТП, але люди не дали йому цього зробити і затримали до приїзду правоохоронців.
Що відомо про винуватця ДТП
За кермом Volkswagen Touareg був 25-річний Сергій Антонюк. Згідно декларації громадянина з аналогічними даними, він - випускник Національної академії внутрішніх справ. Працював слідчим криміналістичного відділу ГУ поліції Житомирської області, однак звільнився.
У Антонюка вже було чотири штрафи за порушення правил дорожнього руху. Ще він нібито замішаний у кримінальній історії. Зокрема, щодо нього порушегь провадження за статтями, пов'язаними з організацією злочинного угруповання і торгівлею людьми, передає Obozrevatel.
Угруповання вербувала людей, переправляла їх до Москви, де виготовлялися наркотичні речовини. Зараз суд розглядає цю справу.
Сергій Антонюк є сином Руслана Антонюка, який був заступником начальника екологічної інспекції Житомирської області.
Олена Денисенко, яка загинула в цій страшній аварії, закінчила гімназію інституту ім. Драгоманова. За словами друзів, була дуже веселою, відкритою і світлою людиною. Завжди вела здоровий спосіб життя.
Олена їздила на мотоциклі, також керувала автівкою. Займалася джиу-джитсу. Була чемпіонкою України, отримувала медалі в Іспанії.
У загиблої залишилися батьки, а також молодший брат. Зараз вони виїхали в Яремче, де займаються оформленням документів.
Як повідомляв Главред, близько опівночі 1 липня під Львовом у селі Рясна-Руська сталася ДТП, в якому загинув 11-річний хлопчик.
За даними слідства, 35-річний батько та його 23-річний друг випивали. За кермо вони посадили дитину.
За словами свідків, автомобіль в ніч трагедії їхав зі швидкістю понад 100 кілометрів. Дитина не впоралася з керуванням.
Водночас чоловіки після аварії навіть не викликали поліцію та медиків. Це зробив випадковий свідок аварії.