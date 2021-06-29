Рада підтримала закон, що віддає іноземцям вирішальні голоси при призначенні суддів / УНІАН

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про судову реформу, де ключовою нормою є вирішальний голос іноземних фахівців при призначенні суддів. Відповідне рішення на засіданні у вівторок, 29 червня, народні депутати підтримали 293 голосами.

Тепер Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) повинна складатися з шістнадцяти членів. Вісім з них будуть призначатися з-поміж суддів або суддів у відставці. Проект закону також передбачає, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.

Далі, нардепи підтримали поправку № 453, яка відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії:

перший склад конкурсної комісії з питань доброчесності розпочинає роботу за умови призначення не менше чотирьох її членів.

потім з них двоє будуть запропоновані міжнародними організаціями, які останні п'ять років надають Україні технічну допомогу у сфері судової реформи або запобігання і протидії корупції.

для підтримки діяльності першого складу конкурсної комісії та роботи її членів, можна залучати додаткових експертів і фахівців, запропонованих на її запит міжнародними організаціями.

Фінансувати діяльність таких експертів і фахівців будуть відповідні міжнародні та іноземні організації.

Такі експерти та фахівці отримають доступ до всіх документів та інформації, пов'язаної з проведенням конкурсу на посаду члена ВККС.

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Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна Рада зробила крок до перезапуску судової реформи. Народні депутати підтримали за основу в першому читанні відповідний законопроект № 3711-д.

У законі був чітко прописаний порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.