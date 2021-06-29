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Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей

29 июня 2021, 15:10
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За резонансный законопроект №3711-д, который дает иностранным организациями решающие голоса при назначении судей, в Раде нардепы отдали 293 голоса.

Молоток, суд
Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей / УНИАН

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о судебной реформе, где ключевой нормой является решающий голос иностранных специалистов при назначении судей. Соответствующее решение на заседании во вторник, 29 июня, народные депутаты поддержали 293 голосами.

Теперь Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) должна состоять из шестнадцати членов. Восемь из них будут назначаться из числа судей или судей в отставке. Проект закона также предусматривает, что ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов.

Далее, нардепы поддержали поправку №453, которая соответствует рекомендациям Венецианской комиссии:

  • первый состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов.
  • затем из них двое будут предложены международными организациями, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.
  • для поддержки деятельности первого состава Конкурсной комиссии и работы ее членов, можно привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных на ее запрос международными организациями.

Финансировать деятельность таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации.

Такие эксперты и специалисты получат доступ ко всем документам и информации, связанной с проведением конкурса на должность члена ВККС.

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Напомним, в марте 2021 года Верховная Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

В законе был четко прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Верховная Рада судебная реформа новости Украины
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