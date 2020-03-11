Возвращение в первоначальную точку: КСУ отменил ряд положений судебной реформы

Конституционный суд отменил ряд положений судебной реформы / Униан

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

По его словам, ряд положений реформы были отменены.

"Сегодня КСУ вынес решение по судебной реформе Зеленского. Неконституционными признаны ряд положений", - сообщил Вениславский, передает РБК-Украина.

В то же время юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале написал, что все вернулось в первоначальную точку.

"Уволили Генерального прокурора, но хоть что-то от него осталось - он успел провести судебную реформу, передавшую судебные органы во внешнее управление, за что был восхвалён Фондом Сороса и остальным бродячим грантоедовским ширпотребом.

Хотя, нет, ничего не осталось, — отменил сегодня Конституционный Суд эту реформу. Полгода легкомысленного вошканья и возвращение в самую первоначальную точку. Прекрасные реформаторы", - отметил Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, закон о судебной реформе, который инициировал президент Владимир Зеленский, в четверг, 7 ноября 2019 года, вступил в силу.

Закон касается деятельности ВККСУ и Высшего совета правосудия. Документ предусматривает новый порядок формирования квалифкомисии, согласно которому Высший совет правосудия будет назначать членов комиссии по результатам конкурса. При этом состав ВККСУ сокращен с 16 до 12 членов. Кроме того, все, кто входит в состав комиссии, будут получать зарплату на уровне судьи высшего специализированного суда.

Документ также предполагает сокращение состава Верховного суда в половину до 100 человек, а базовый оклад сокращен с 75 до 55 прожиточных минимумов – до 105 655 гривен.

Добавим, что 16 октября 2019 года парламент Украины голосами 236 народных избранников принял во втором чтении законопроект №1008 об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.