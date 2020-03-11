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"Выиграют все": в Минздраве рассказали об отмене медицинской реформы

11 марта 2020, 15:25

Илья Емец заверил, что медицинскую реформу Ульяны Супрун продолжат внедрять

Илья Емец
Илья Емец / пресс-служба Минздрава

Министерство здравоохранения не собирается останавливать медицинскую реформу. По словам главы ведомства Ильи Емца, задача министерства провести изменения, которые принесут пользу украинцам.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи", - говорится в сообщении в пресс-службе ведомства.

При этом указано, что подготовка к внедрению второго этапа реформы уже проводится в министерстве. Кроме того, отмечается, что новые изменения в системе здравоохранения основываются на передовом международном опыте и включают интересы врачей и пациентов.

Как ранее сообщал Главред, комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен рассмотреть отмену второго этапа медицинской реформы.

Илья Емец Минздрав медреформа новости Украины
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