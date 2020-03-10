Второй этап медреформы могут отменить: что произошло

В Украине могут отменить второй этап медреформы / hyser.com.ua

Судьба второго этапа медреформы решится на этой неделе. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в пятницу, 13 марта, рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

Отметим, в повестку дня заседания комитета включен проект закона об отмене закона о государственных медицинских гарантиях (№3130) и проект постановления о безотлагательных мерах по "предотвращению уничтожения системы здравоохранения" (№3140).

В постановлении предлагается признать медицинскую реформу неудовлетворительной и прекратить внедрение второго этапа реформы.

Читайте также"Роды будут проходить в машине": эксперт шокировал новшествами медреформы с 1 апреляНапомним, ранее сообщалось, с 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы. С этого момента в Украине в полном объеме должна заработать новая Программа медицинских гарантий - перечня медицинских услуг, которые государство в лице Национальной службы здоровья (НСЗУ) оплачивает по контракту конкретной больнице и каждому украинцу, который в ней лечится после заключения.

Новый этап медреформы затронет, помимо ранее частично реформированного первичного звена (поликлиник и служб экстренной помощи), амбулатории, стационары, учреждения паллиативной помощи и реабилитации.