Отсекли 100 должностей в Верховном суде: нардепы приняли судебную реформу Зеленского

Верховная Рада приняла судебную реформу Зеленского / Фото: УНИАН

Парламент Украины голосами 236 народных избранников принял во втором чтении законопроект №1008 об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.

По информации законопроект вносит изменения в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистке власти" и "О Высшем совете правосудия".

В частности, закон сокращает количество судей Верховного суда с 200 до 100, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, вводит при Высшем совете правосудия (ВСП) комиссию добропорядочности и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Кроме того, состав Высшей квалификационной комиссии судей будет сокращен с 16 до 12 членов.

В то же время закон предусматривает перегрузку и усиление участия международных экспертов в судебной системе.

Читайте такжеНа судей Верховного суда завели дело: СМИ рассказали подробностиНапомним, ранее Верховная Рада приняла закон, которым Национальном антикоррупционном бюро Украины и Государственному бюро расследований разрешено самостоятельно осуществлять "прослушку".

За законопроект № 1009 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства отдали свои голоса 330 народных депутатов.

Вместе с тем законопроект не содержит норм, которые бы позволили проводить обыски или прослушку народных депутатов без согласия Верховной Рады.