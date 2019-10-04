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Прослушка для НАБУ и смерть "поправок Лозового": Рада изменила УПК

4 октября 2019, 15:09

Законопроект № 1009 не содержит норм, которые бы позволили прослушку народных депутатов.

Рада
Рада / УНИАН

В пятницу, 4 октября, Верховная Рада приняла закон, которым Национальном антикоррупционном бюро Украины и Государственному бюро расследований разрешено самостоятельно осуществлять "прослушку".

За законопроект № 1009 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства отдали свои голоса 330 народных депутатов.

Отказ от прослушки народных депутатов

Вместе с тем законопроект не содержит норм, которые бы позволили проводить обыски или прослушку народных депутатов без согласия Верховной Рады.

В тексте ко второму чтению не предусмотрены изменения в закон О статусе народного депутата Украины, которыми предлагалось изъять норму о том, что обыск, задержание народного депутата или досмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и применение других мер, ограничивающих права и свободы народного депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если другими способами получить информацию невозможно.

Ликвидация "поправок Лозового"

Читайте такжеСмерть "поправок Лозового": Зеленский хочет дать НАБУ и ГБР право на прослушкуПо словам главы Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, данный закон, "по сути, отменяет часть "поправок Лозового", которые нарушают права человека, которые ограничивают возможности органов досудебного расследования должным образом и качественно осуществлять досудебное расследование".

По словам Монастырского, отменяются все предложения об изменениях в статью 219 Уголовного процессуального кодекса о сроках досудебного расследования, и она остается в действующей редакции, которая предусматривает, что все фактовые производства имеют четко определенный срок для расследования.

Он добавил, что законом предусмотрено продление сроков досудебного расследования после объявления подозрения.

Кроме того, законом установлено, что отмена незаконных и необоснованных постановлений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Тайные агенты НАБУ

Законом определено, что к работникам НАБУ относятся лица, которые являются гласными и негласными штатными работниками из числа лиц начальствующего состава, государственных служащих и других работников, работающих по трудовым договорам в НАБУ. При этом негласными штатными работниками бюро могут быть детективы, старшие детективы и работники других подразделений НАБУ.

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Для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников директор НАБУ с учетом требований закона "О государственной тайне" образует отдельную конкурсную комиссию из числа работников бюро, которые имеют допуск к государственной тайне и которым директор бюро предоставил соответствующий доступ к информации о кандидатах на такие должности.

Напомним, ранее СМИ рассказал о том, спикер Рады Дмитрий Разумков (и лидер партии Слуга народа) возмутился из-за провала голосования законопроекта №1009 и устроил "серьезный разговор" с депутатами фракции.

Верховная Рада прослушка ГБР НАБУ Андрей Лозовой
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