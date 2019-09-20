В Слуге народа объяснили, почему "слили" голосование по закону о прослушке

Давид Арахамия / НВ

Провал голосования за законопроект №1009 по поводу усовершенствования отдельных положений уголовного законодательства Украины произошел из-за недоразумения и информационной спецоперации.

С таким заявлением выступил руководитель фракции Слуги народа (политсилы президента Владимира Зеленского) в Раде Давид Арахамия, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Там было недоразумение. Некоторые политические силы намеренно внесли смуту, дезинформировали. А потому что это касалось лично их, конечно, это было легко сделать. Мы сегодня на собрании фракции это продискутировали. И оказалось, что это была просто спецоперация информационная, психологическая", - рассказал он.

По словам Арахамии, самые большие проблемы вызвала норма о том, что обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных действий будут разрешаться НАБУ и ГБР по санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады (как это ныне закреплено в законодательстве).

Напомним, ранее СМИ рассказал о том, спикер Рады Дмитрий Разумков (и лидер партии Слуга народа) возмутился из-за провала голосования законопроекта №1009 и устроил "серьезный разговор" с депутатами фракции.