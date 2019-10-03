Рада отклонила "забаненый" Зеленским закон о принудительной химической кастрации педофилов

Народные депутаты отклонили отклонили закон о принудительной химической кастрации педофилов / УНИАН

В четверг, 3 октября, Верховная Рада Украины одобрила предложения президента к закону О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости (№0977).

Перед голосованием народных избранников, председатель Рады Александр Разумков сообщил, что закон предлагается отклонить, при этом соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

Отметим, что в предложениях президента говорится, что этим законопроектом предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми вводится новый вид дополнительного наказания - принудительная химическая кастрация, которая заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных лекарственных препаратов, содержащих химические вещества, которые уменьшают либидо и сексуальную активность; принудительная химическая кастрация будет применяться как дополнительный вид наказания за совершение действий, предусмотренных частью первой статьи 152 Изнасилование Уголовного кодекса Украины, в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия.

Читайте такжеЗеленский наложил вето на закон о химической кастрации для педофиловТаким образом, отмечает президент, в отношении всех лиц, совершивших такое преступление в отношении малолетнего, предусматривается применение в обязательном порядке принудительных мер медицинского характера в качестве дополнительного наказания.

В то же время, в соответствии с Основами законодательства Украины об охране здоровья, применение принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, принудительного лечения в отношении лиц, совершивших преступления и имеющих болезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, допускаются исключительно по основаниям и в порядке, предусмотренных законом.

Президент подчеркнул, что закон, поступивший на подпись, не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации. В то же время имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины.

Президент добавил, что не может согласиться с предусмотренным законом подходом о введении принудительной химической кастрации и создании публичного реестра лиц, приговоренных к лишению свободы за растление малолетних.

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Напомним, ранее, 11 июля, депутаты Верховной Рады VIII созыва приняли проект закона, предусматривающего введение химической кастрации педофилов - 247 голосами.