Зеленский обьяснил, почему наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Владимир Зеленский обьяснил, почему не подписал закон о кастрации педофилов / Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался правом вето касаемо закона о химической кастрации людей, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних граждан и объяснил это тем, что этот закон противоречит нескольким законам Украины и Конституции.

Зеленский вернул закон парламенту, так как в нем нет четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации, говорится в предложениях президента к закону опубликованных на сайте Верховной Рады.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, которые совершили упомянутый преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может иметь следствием ухудшение состояния ее здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Значит будет иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", – говорится в документе.

Законом предлагается создание публичного реестра лиц, которые были осуждены за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, но, по словам президента, законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных.

Кроме того, считает президент, обнародование таких данных затруднит социальную адаптацию осужденных лиц.

Напомним, ранее, 11 июля, депутаты Верховной Рады VIII созыва приняли проект закона, предусматривающего введение химической кастрации педофилов - 247 голосами. До этого