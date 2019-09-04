Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации для педофилов

Владимир Зеленский и Алексей Гончарук / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался правом вето касаемо закона о химической кастрации людей, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних граждан.

Соответствующие данные были в среду, 4 сентября, были внесены карточке закона. Кроме того, документ был возвращен в Раду с предложениями президента Зеленского.

Напомним, ранее, 11 июля, депутаты Верховной Рады VIII созыва приняли проект закона, предусматривающего введение химической кастрации педофилов - 247 голосами. До этого петиция на сайте парламента за такое наказание для педофилов набрала более 25 тысяч голосов.