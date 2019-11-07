Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе: что изменится

Суд / УНИАН

Закон о судебной реформе, который инициировал президент Владимир Зеленский, в четверг, 7 ноября, вступили в силу. Так, документ опубликовали в Голосе Украины в среду, 6 ноября.

Закон касается деятельности ВККСУ и Высшего совета правосудия. Документ предусматривает новый порядок формирования квалифкомисии, согласно которому Высшим советом правосудия будет назначать членов комиссии по результатам конкурса. При этом состав ВККСУ сокращен с 16 до 12 членов. Кроме того, все, кто входит в состав комиссии, будут получать зарплату на уровне судьи высшего специализированного суда.

Документ также предполагает сокращение состава Верховного суда в половину до 100 человек, а базовый оклад сокращен с 75 до 55 прожиточных минимумов – до 105 655 гривен.

Помимо этого, будет создана Комиссии по вопросам добросовестности и этики при Высшем совете правосудии. В ее состав войдут три представителя совета и три международных эксперта, но планируется, что эксперты спустя шесть лет со дня вступления закона в силу прекратят свои полномочия в комиссии.

Напомним, что парламент Украины голосами 236 народных избранников принял во втором чтении законопроект №1008 об изменениях в органах судейского самоуправления, внесенный президентом Владимиром Зеленским.