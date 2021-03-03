Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине

"За" проголосовали 227 народных избранников. В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.
Верховная Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.
Решение было принято в ходе заседания Рады. "За" проголосовали 227 народных избранников. 215 голосов дали "слуги", 9 - "Доверие", 3 - внефракционные. Остальные не голосовали.
Отметим, в законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.
Кроме того, в зоконе сказано о следующем:
- Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.
- Устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.
- Определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.
- В документе прописан порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС.
- Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного Суда (для определения количества судей Верховного Суда).
- Общее же количество судей Верховного Суда не должна превышать двухсот.
Судебная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 13 февраля президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.
- 14 февраля народный депутат от Слуги народа, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал инициативу главы государства о реформе судебной системы, в частности, о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева. По его словам, действия президента полностью соответствуют Конституции.
Автор: Адриана Бубновская