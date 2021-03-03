Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине / УНИАН

Верховная Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

Решение было принято в ходе заседания Рады. "За" проголосовали 227 народных избранников. 215 голосов дали "слуги", 9 - "Доверие", 3 - внефракционные. Остальные не голосовали.

Отметим, в законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, в зоконе сказано о следующем:

Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.

Устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

В документе прописан порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС.

Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного Суда (для определения количества судей Верховного Суда).

Общее же количество судей Верховного Суда не должна превышать двухсот.

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