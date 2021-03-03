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Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине

3 марта 2021, 13:38
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"За" проголосовали 227 народных избранников. В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Рада
Рада поддержала в первом чтении перезапуск судебной реформы в Украине / УНИАН

Верховная Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

Решение было принято в ходе заседания Рады. "За" проголосовали 227 народных избранников. 215 голосов дали "слуги", 9 - "Доверие", 3 - внефракционные. Остальные не голосовали.

Отметим, в законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, в зоконе сказано о следующем:

  • Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.
  • Устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.
  • Определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.
  • В документе прописан порядок проведения конкурса и назначение на должность члена ВККС.
  • Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного Суда (для определения количества судей Верховного Суда).
  • Общее же количество судей Верховного Суда не должна превышать двухсот.

Судебная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 13 февраля президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.
  • 14 февраля народный депутат от Слуги народа, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал инициативу главы государства о реформе судебной системы, в частности, о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева. По его словам, действия президента полностью соответствуют Конституции.

Верховная Рада новости Украины
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