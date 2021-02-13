Скандальный суд Киева лишат части полномочий – Зеленский

Президент сообщил, что для сокращения полномочий столичного суда направит в парламент несколько законопроектов.
Президент Владимир Зеленский в субботу, 13 февраля, заявил, что полномочия киевского Окружного административного суда будут сокращены.
Глава государства в аэропорту Борисполь (находится под Киевом) сказал, что для сокращения полномочий суда он направит в Верховную Раду три проекта законов, пишет ТСН.
По словам украинского лидера, у судей хотят отобрать полномочия, благодаря которым они могли делать несправедливые вещи.
"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали – это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал...", – сообщил президент.
Зеленский в Борисполе сегодня встречал украинских моряков из судна Stevia, которые были освобождены из плена пиратов.
- Напомним, киевские власти в 2016 году в рамках закона о декоммунизации переименовали ряд улиц, в частности Московский проспект стал проспектом Степана Бандеры.
- В 2019-м Окружной административный суд Киева признал незаконным переименование Московского проспекта. Позже Шестой апелляционный суд столицы оставил в силе решения властей насчет переименования проспекта.
- В конце января текущего года столичный Окружной админсуд вернул проспекту Бандеры его предыдущее название. Чиновники Киевской городской госадминистрации собирались обжаловать решение суда.
Автор: Екатерина Присяжнюк