Скандальный суд Киева лишат части полномочий – Зеленский

Окружной административный суд Киева лишится части полномочий, поделился Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в субботу, 13 февраля, заявил, что полномочия киевского Окружного административного суда будут сокращены.

Глава государства в аэропорту Борисполь (находится под Киевом) сказал, что для сокращения полномочий суда он направит в Верховную Раду три проекта законов, пишет ТСН.

По словам украинского лидера, у судей хотят отобрать полномочия, благодаря которым они могли делать несправедливые вещи.

"Там три законопроекта. И будет обязательно законопроект, который все ждали – это о Высшем совете правосудия. Я все это подписал...", – сообщил президент.

Зеленский в Борисполе сегодня встречал украинских моряков из судна Stevia, которые были освобождены из плена пиратов.