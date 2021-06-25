"Радикал" Ляшко оголився в прямому ефірі на ТБ

Олег Ляшко роздягнувся в прямому ефірі / скріншот

Голова Радикальної партії та колишній нардеп Олег Ляшко влаштував шоу з роздяганням у прямому ефірі шоу на 5 каналі, яке веде ексгенпрокурор України Юрій Луценко.

Ляшко приніс із собою в студію пакет, з якого в ході обговорення підвищення податків в країні почав діставати нижню білизну, футболки та інший одяг.

"Їм мало, вони не можуть ніяк наїстися нашими податками. Вони хочуть піднімати податки. Давайте кожен, хто нас дивиться, зніме з себе по сорочці, по футболці, по парі трусів і шкарпеток... Відправте їм, нехай вони подавляться", - заявив Ляшко.

Луценко зазначив, що "радикалу" теж доведеться щось із себе зняти. Сам він, мовляв, може віддати піджак. А ось Ляшко був у футболці, тому йому довелося знімати її. В результаті він сидів в ефірі оголеним по пояс.

Олег Ляшко сидів з голим торсом в ефірі телешоу / скріншот

"Влада забирає роботу і зарплату, тому правильно буде, якщо всі українці скинутться їм, щоби ті вдавилися смердючими шкарпетками і трусами", - сказав політик.

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Як повідомляв Главред, колишній нардеп Михайло Добкін змусив роздягнутися в прямому ефірі члена партії Голос Юлію Клименко. Добкін заступився за експрезидента-втікача Віктора Януковича і стверджував, що його опонентка – одягнена в кольори Партії регіонів. На Клименко був білий піджак і синя кофта з відливом.

Клименко прокоментувала "наїзд". Вона сказала, що заради Добкіна зніме піджак, і зробила це.