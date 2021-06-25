"Радикал" Ляшко оголился в прямом эфире на ТВ

Олег Ляшко устроил "обнаженку" в прямом эфире / скриншот

Глава Радикальной партии и бывший нардеп Олег Ляшко устроил шоу с раздеванием в прямом эфире шоу на 5 канале, которое ведет экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ляшко принес с собой в студию пакет, из которого в ходе обсуждения повышения налогов в стране начал доставать нижнее белье, футболки и другую одежду.

"Им мало, они не могут никак наесться нашими налогами. Они хотят поднимать налоги. Давайте каждый, кто нас смотрит, снимет с себя по рубашке, по футболке, по паре трусов и носков... Отправьте им, пусть они подавятся", - заявил Ляшко.

Луценко отметил, что "радикалу" тоже придется что-то с себя снять. Сам он, мол, может отдать пиджак. А вот Ляшко был в футболке, поэтому ему пришлось снимать ее. В результате он сидел в эфире обнаженным по пояс.

Олег Ляшко сидел с голым торсом в эфире телешоу / скриншот

"Власть забирает работу и зарплату, поэтому правильно будет, если все украинцы скинуться им, чтобы те подавились вонючими носками и трусами", - сказал политик.

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Как сообщал Главред, бывший нардеп Михаил Добкин заставил раздеться в прямом эфире члена партии Голос Юлию Клименко. Добкин вступился за беглого экс-президента Виктора Януковича и утверждал, что его оппонентка – одета в цвета Партии регионов. На Клименко был белый пиджак и синяя кофта с отливом.

Клименко прокомментировала "наезд". Она сказала, что ради Добкина снимает пиджак, и сделала это.