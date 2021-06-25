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Нардеп разделась в прямом эфире ради Добкина

25 июня 2021, 08:11

Народная избранница решила снять пиджак после дискуссии о Януковиче.

Клименко разделась в прямом эфире ради Добкина
Юлия Клименко разделась в прямом эфире ради Михаила Добкина / Скриншот

Харьковский политик, который был членом Партии регионов, – бывший нардеп Михаил Добкин, в прямом эфире вступился за беглого экс-президента Виктора Януковича и утверждал, что его оппонентка – член партии Голос Юлия Клименко, одета в цвета ПР. На Клименко был белый пиджак и синяя кофта с отливом.

Добкин в эфире телеканала Украина 24 заявил, что Янукович никого не дурил. Клименко ему возразила – сказала, что беглец обманул всю страну.

После этого бывший народный избранник выпалил, что Янукович обманул и ее, поскольку она якобы в одежде цветов ПР. Клименко прокомментировала "наезд", сказала, что ради Добкина снимает пиджак, и сделала это.

Дискуссия Добкина и Клименко в прямом эфире:

Добкин: "…Янукович убежал от смерти или от страха – неважно. Но он никого не дурил…";

Клименко: "Та он обманул всю страну";

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Добкин: "Он обдурил и вас, вы тоже в бело-голубом сюда пришли";

Клименко: "…так теперь не одевать бело-голубое, или что…?";

Добкин: "…Это цвета Партии регионов…";

Клименко: "Нет, это не те цвета. У вас был темно-синий… Смотрите, ради вас я снимаю (сняла пиджак – Ред.)".

Как Юлия Клименко разделась ради Михаила Добкина – опубликовано видео

Читайте также"Пещерное российское хамство": соратник Порошенко разругался с Добкиным в прямом эфиреНапомним, Виктор Янукович был лидером Партии регионов. В конце ноября 2013 года началась Революция достоинства. В результате революции Янукович потерял власть. Уже бывший президент сбежал в Россию и призвал Кремль ввести войска на украинскую территорию.

РФ в 2014-м захватила Крым, провела там так называемый "референдум" и признала полуостров своей территорией.

В том же году пророссийские боевики взяли под контроль часть Луганской и Донецкой областей и создали там "Луганскую народную республику" и "Донецкую народную республику".

Виктор Янукович Михаил Добкин Юлия Клименко
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