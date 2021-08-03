Раз плюнути: у Запоріжжі торговка на ринку запльовувала овочі

У Запоріжжі торговка на ринку запльовувала овочі / скріншот з відео

У Мережу виклали відео, як жінка-торговка на одному з ринків Запоріжжя набирала воду в рот і випльовувала її на овочі. Ролик опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.

Мабуть, жінка вважає, що так її продукція повинна була придбати свіжий вигляд. І для іншого ефекту ще й розтирала наплюване брудними руками.

Вони підкреслюють, що така "гігієнічна процедура" може бути небезпечною для здоров'я тих, хто такі овочі планує купити.

Крім того, як пишуть Коментарі, таким чином могли на них потрапити небезпечні бактерії і віруси.

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Нагадаємо, раніше в Запоріжжі пенсіонерка влаштувала бійку в автобусі. Жінка накинулася на іншу пасажирку, яка їхала без маски для обличчя. З початку пенсіонерка зробила зауваження молодій жінці з приводу відсутності у неї маски, у відповідь та їй нахамила. Літня жінка образи не стерпіла і почала щипати свою опонентку і бити її кулаком.

У Запоріжжі померла жінка після того, як вона поласувала в'яленою рибою, купленою в одному з супермаркетів міста.З'ївши його, чоловік і жінка захворіли на ботулізм. Медики рятували постраждалих майже місяць, проте жінка померла. Її чоловік перебуває у важкому стані.