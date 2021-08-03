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Раз плюнуть: в Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи

3 августа 2021, 12:51

Видимо, женщина считает, что так ее продукция должна была приобрести свежий вид. И для прочего эффекта еще и растирала наплеванное немытыми руками.

Рынок
В Запорожье торговка на рынке заплевывала овощи / скриншот из видео

В Сеть выложили видео, как женщина-торговка на одном из рынков Запорожья набирала воду в рот и выплевывала ее на овощи. Ролик опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

Видимо, женщина считает, что так ее продукция должна была приобрести свежий вид. И для прочего эффекта еще и растирала наплеванное грязными руками.

Они подчеркивают, что такая "гигиеническая процедура" может быть опасной для здоровья тех, кто такие овощи планирует купить.

Кроме того, как пишут комментарии, таким образом могли на них попасть опасные бактерии и вирусы.

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Напомним, ранее в Запорожье пенсионерка устроила драку в автобусе. Женщина набросилась на другую пассажирку, которая ехала без маски для лица. С начала пенсионерка сделала замечание молодой женщине по поводу отсутствия у нее маски, в ответ та ей нахамила. Пожилая женщина обиды не стерпела и начала щипать свою оппонентку и бить ее кулаком.

В Запорожье умерла женщина после того, как она полакомилась вяленой рыбой, купленной в одном из супермаркетов города.Съев его, мужчина и женщина заболели ботулизмом. Медики спасали пострадавших почти месяц, однако женщина умерла. Ее муж находится в тяжелом состоянии.

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