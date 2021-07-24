Отравились вяленой рыбой: в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж - в тяжелом состоянии

Семейная пара купила вяленого леща в супермаркете/ УНИАН

В Запорожье умерла женщина после того, как она полакомилась вяленой рыбой, купленной в одном из супермаркетов города. Ее муж находится в тяжелом состоянии.

Семейная пара купила вяленого леща. Съев его, мужчина и женщина заболели ботулизмом, сообщает местный телеканал ALEX. Медики спасали пострадавших почти месяц, однако женщина умерла.

В Госпродпотребслужбе нашли производителя рыбы. Продолжается расследование трагедии.

Справка.Ботулизм (или отравление ботулизмом) - редкое, но очень серьезное заболевание, которое передается через пищу, контакт с зараженной почвой или через открытую рану. Без своевременного лечения ботулизм может привести к параличу, затрудненному дыханию и смерти.

Как сообщал Главред, ранее три случая заболевания ботулизмом зафиксировали в Чернигове.