В Черниговской области обнаружили опасную инфекцию: подробности

Очередные три случая заболевания ботулизмом зафиксировали в городе Чернигове.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.

Диагноз "ботулизм" установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов - средней тяжести. Лаборатория ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины" должна провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно. Что именно стало причиной заболевания, пока не известно.

В 2019 году в Черниговской области зарегистрировано около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Ранее в одном из супермаркетов Киева обнаружили ботулизм. Так, ботулотоксин находился в вяленной рыбе в магазине на улице Полковника Потехина, 2.

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