В Украине растет число жертв опасной инфекции: в Минздраве рассказали о способах защиты

В Украине растет число жертв ботулизма / УНИАН

В Украине с начала 2018 года зарегистрировали 72 случая ботулизма, при этом пострадали уже 80 человек, а жертвами опасного заболевания стали семеро людей.

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины опубликовали рекомендации, как уберечься от ботулизма и назвали симптомы этой болезни.

Симптомы ботулизма:

Отмечается, что ключевыми клиническими признаками ботулизма являются различные неврологические расстройства – нарушения зрения (двоение или туман в глазах, невнятность речи, может быть трудно глотать, ощущение сухости во рту, мышечная слабость).

В то же время у каждого второго больного первыми проявлениями ботулизма могут быть кратковременные симптомы общей инфекционной интоксикации: понос, рвота, может незначительно повыситься температура, болеть живот.

Вместе с тем тяжелые формы заболевания характеризуются резким угнетением функции дыхательных мышц, вследствие чего при отсутствии адекватной терапии смерть обычно наступает от дыхательной недостаточности на 2-3-й день болезни.

При этом у детей симптомы ботулизма могут проявляться в виде апатии, отказа от еды, длительного плача, а также мышечной слабости. Инкубационный период может длиться от 2-3 часов до 10 дней.

Как защититься от ботулизма:

- тщательно мыть руки, продукты и посуду;

- при консервировании в домашних условиях, особенно мясных и рыбных продуктов, необходимо проводить тиндализацию (в течение двух суток прогревать при температуре 100°С 5 минут), после чего простерилизовать консервы при температуре 100°С – не менее 40 - 60 минут с последующей герметичной упаковкой;

- рыбу перед посолом в домашних условиях необходимо очистить от внутренностей, тщательно промыть наружную и внутреннюю поверхности;

- грибы сложно полностью очистить от микрочастиц грунта, поэтому не рекомендуется консервировать их в герметично закрытых банках в домашних условиях;

- не покупать и не употреблять продукты питания, изготовленные в домашних условиях (консервы, вяленую, копченую, соленую рыбу и прочие) в местах несанкционированной торговли, у частных лиц.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Напомним, ранее сообщалось, что более 60 человек пострадали от отравления копченой рыбой во Львове.