Уже более 60 человек пострадали от отравления копченой рыбой во Львове

Во Львове количество людей, которые отравились рыбой горячего копчения, возросло до 63 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, пишет ТСН.

"По состоянию на 06.00 ч 26 сентября всего пострадавших от вспышки инфекции — 63 человека, в том числе 7 детей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на стационарном лечении находятся 58 человек, среди них 8 детей.

"Еще 4 человека, в том числе 1 ребенок, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении, 1 пострадавший выписан", — добавили в ОГА.

Сейчас состояние всех пациентов средней тяжести.

Напомним, в Украине ростет число жертв ботулизма.