Шашлик із сьомги та манна каша: чим годують нардепів і яка вартість страв

У Мережі оприлюднили фото цін з їдальні Ради / УНІАН

У Мережі оприлюднили нове меню їдальні для нардепів у стінах Ради - до нього були внесені певні корективи щодо страв, а от ціни практично не змінилися з лютого нинішнього року. Фото з їдальні Верховної Ради 17 червня в Facebook опублікував журналіст Іван Жеведь.

Так, найдорожчим блюдом залишилося філе сьомги запечене з грушею - 216 грн за 175 гр. На друге також додали ескалоп зі шпинатом за 61 грн.

Серед салатів є "Царський" з сьомгою за 90 грн, смажені баклажани з майонезом за 46 грн, оселедець під шубою за 43 грн і з капусти з огірками за 27 грн.

Також є бутерброди з лососевою ікрою і сьомгою за такою самою ж ціною, як і в лютому – 56 і 48 грн відповідно.

На перше пропонується тільки окрошка з докторською ковбасою (50 грн за 300 гр).

Серед других страв окрім уже зазначених філе сьомги і ескалопа є манна каша (24 грн), омлет з сиром (41 грн за 180 гр), шашлик з сьомги і судака (132 грн) або з курятини або індичатини (71 і 53 грн), філе хека смажене в білках (72 грн), а також різні котлети і млинці.

На гарнір пропонується картопля молода варена з маслом і кропом (27 грн), каша гречана (16 грн), рагу з овочів (61 грн).

З десертів вибір невеликий-є тільки фруктове желе з трьома різними смаками (33 грн).

Раніше Главред писав про те, що народні депутати України розповіли, скільки грошей вони витрачають на продукти харчування щомісяця.

Як виявилося нардепи в місяць на продукти харчування витрачають від 6 до 20 тисяч гривень - більше однієї мінімальної зарплати. Також народні обранці збалансовано харчуються в їдальні Верховної Ради. Але крім того, вони витрачають круглі суми, щоб прогодувати свої сім'ї.