Шквальний вогонь: в Україні випробовують потужну САУ за стандартами НАТО

САУ Богдана на полігоні / armyinform.com.ua

На полігоні Збройних сил України проходять заводські випробування дослідного зразка вітчизняної самохідної артилерійської установки Богдана.

Відбулася стрільбова частина випробувань, повідомляє Міністерство оборони України.

За словами представника ВАТ Краматорський завод важкого верстатобудування, якого залучили до поточного етапу стрільб, родзинкою Богдани є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, адаптований під стрільбу натовським боєприпасом. При цьому для нарізки каналів ствола підприємство спеціально створило відповідний верстат.

"Стрільби пройшли в плановому режимі. Попереду - подальші випробування", - додали в Міноборони.

/ armyinform.com.ua

Як уточнює Defense Express, дослідний зразок Богдани вже здійснив понад 50 пострілів. Попередні випробування полягають в оцінці реальних можливостей озброєння та відповідності певним вимогам.

/ armyinform.com.ua

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САУ Богдана: перспективна українська колісна самохідна гаубиця, з гарматою калібру 155 мм.вона стала першою українською САУ, розробленою під "натовський" калібр 155 мм. Богдана побудована на шасі КрАЗ зі спареною броньованою кабіною. САУ Богдана має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens і систему подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління зарядкою, наведенням і стрільбами може здійснюватися як з кабіни установки, так і зовні - в задній частині САУ встановлений другий пункт управління.

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