Скільки пенсіонерів залишаться без пенсій від Укрпошти - експерти

З початку осені нинішнього року державна компанія Укрпошта назавжди і в повному обсязі припинить здійснення процесу доставлення пенсій для пенсіонерів.
З 1 вересня 2021 року Укрпошта перестане доставляти пенсії українським пенсіонерам - усім, крім дуже літніх, опікунів недієздатних і маломобільних осіб, а також людей з інвалідністю I групи. Портал Сьогодні опитав експертів і ті в деталях прокоментували ситуацію.
За місцем фактичного проживання з 1 вересня 2021 року отримуватимуть пенсії люди з інвалідністю I групи, особи, які потребують постійного догляду (лежачі, недієздатні) або досягли 80-річного віку. Доставлять додому допомогу по догляду тим, хто доглядає за літніми і безпорадними, а також соціальну допомогу від держави тим, хто дожив до пенсійного віку, але не заробив пенсію.
Доставляти пенсію замість Укрпошти держава доручила уповноваженим Пенсійним фондом банкам та іншим структурам, які зможуть виграти конкурс, який організований ПФУ. Очікується, що їхні послуги з доставлення виявляться дешевшими, ніж у Укрпошти.
Нововведення торкнеться близько 3,5 мільйона українців (або 32% від загального числа пенсіонерів, які, за даними ПФУ, зараз отримують пенсії через Укрпошту).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв - компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.
- Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.
- Пізніше чиновниця стверджувала, що пенсії в розмірі як мінімум 7 тисяч гривень можливі для майбутніх поколінь українців лише при переході на накопичувальну систему.