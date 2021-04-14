Скільки пенсіонерів залишаться без пенсій від Укрпошти - експерти / УНІАН

З 1 вересня 2021 року Укрпошта перестане доставляти пенсії українським пенсіонерам - усім, крім дуже літніх, опікунів недієздатних і маломобільних осіб, а також людей з інвалідністю I групи. Портал Сьогодні опитав експертів і ті в деталях прокоментували ситуацію.

За місцем фактичного проживання з 1 вересня 2021 року отримуватимуть пенсії люди з інвалідністю I групи, особи, які потребують постійного догляду (лежачі, недієздатні) або досягли 80-річного віку. Доставлять додому допомогу по догляду тим, хто доглядає за літніми і безпорадними, а також соціальну допомогу від держави тим, хто дожив до пенсійного віку, але не заробив пенсію.

Доставляти пенсію замість Укрпошти держава доручила уповноваженим Пенсійним фондом банкам та іншим структурам, які зможуть виграти конкурс, який організований ПФУ. Очікується, що їхні послуги з доставлення виявляться дешевшими, ніж у Укрпошти.

Нововведення торкнеться близько 3,5 мільйона українців (або 32% від загального числа пенсіонерів, які, за даними ПФУ, зараз отримують пенсії через Укрпошту).

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