Сколько пенсионеров останутся без пенсий от Укрпочты - эксперты / УНИАН

С 1 сентября 2021 года Укрпочта перестанет доставлять пенсии украинским пенсионерам ‒ всем, кроме очень пожилых, опекунов недееспособных и маломобильных лиц, а также людей с инвалидностью I группы. Портал Сегодня опросил экспертов и те в деталях прокомментировали ситуацию.

По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 будут получать пенсии люди с инвалидностью I группы, лица, нуждающиеся в постоянном уходе (лежачие, недееспособные) или достигшие 80-летнего возраста. Доставят на дом пособие по уходу тем, кто присматривает за пожилыми и беспомощными, а также социальную помощь от государства тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию.

Доставлять пенсию вместо Укрпочты государство поручило уполномоченным Пенсионным фондом банкам и другим структурам, которые смогут выиграть конкурс, который организован ПФУ. Ожидается, что их услуги по доставке окажутся дешевле, чем у Укрпочты.

Новшество коснется около 3,5 миллиона украинцев (или 32% от общего числа пенсионеров, которые, по данным ПФУ, сейчас получают пенсии через Укрпочту).

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