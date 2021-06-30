"Слава Україні, героям слава!": посол Швеції відреагував на програш його країни на Євро-2020

Тобіас Тіберг привітав збірну України з перемогою / Фото twitter.com/TobiasThyberg ​

Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг привітав українських футболістів з перемогою в 1/8 фіналу Євро-2020.

Дипломат прокоментував у Twitter перемогу "жовто-синіх" українським патріотичним слоганом - "Слава Україні, героям слава!".

До слова, ще перед грою Тіберг опублікував фото у формі та з двома схрещеними прапорцями в руках - України та Швеції.

"Прогноз на сьогодні: переможці будуть жовто-синіми!"- пожартував тоді дипломат.

Користувачі в коментарях подякували послу за підтримку, а гравців футболістів Швеції – за відмінну гру. Матч підписники Тіберга назвали видовищним і гідним.

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Як повідомляв Главред, 29 червня Збірна України з футболу вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи. Команда Андрія Шевченка на останніх хвилинах додаткового часу вирвала перемогу над Швецією з рахунком 2:1. За "жовто-синіх" відзначилися Олександр Зінченко та Артем Довбик.

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В 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу українські футболісти зустрінуться з командою Англії, яка напередодні на стадіоні Уемблі здолала Німеччину (2:0). Матч Україна - Англія відбудеться в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.

До цього команди зустрічалися між собою сім разів. Чотири перемоги - на рахунку у англійців. Ще двічі була зафіксована нічия. Україна змогла виграти лише один раз у 2009 році у відборі на Чемпіонат світу. Єдиний та переможний гол тоді забив Сергій Назаренко.

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з історичною перемогою в матчі зі шведами, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своїми емоціями і планом на гру.