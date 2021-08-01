Смертельна ДТП на Чернігівщині: легковик влетів у житловий будинок

Машина в'їхала в приватний будинок / НПУ

У селі Мохнатин Новобілоуської ОТГ сталося моторошне ДТП. Легковий автомобіль в'їхав в приватний будинок.

Як повідомляє поліція Чернігівській області інцидент трапився в суботу, 31 липня. У ДТП загинули двоє чоловіків.

Аварія сталася ввечері. Дівчина 2003 року народження, яка керувала транспортним засобом, не впоралася з керуванням. Згодом машина влетіла в приватний будинок.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій і дві жінки отримали травми і зараз знаходяться в лікарні, двоє чоловіків померли від численних травм. Зараз поліція вживає заходів щодо встановлення особистих даних одного із загиблих чоловіків і травмованої жінки", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб. Дана стаття передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше у селі Димер під Києвом сталася смертельна ДТП. В аварії загинули дві людини, в тому числі дитина - жителі села Катюжанка.

Після наїзду на пішоходів, авто винесло на зустрічну смугу руху під фуру. На трасі утворився затор.