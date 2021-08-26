Страшна аварія поблизу Львова: з колії зійшли 18 вагонів, вони перекинулися

З рейок зійшли 18 вагонів / ТСН

У четвер, 26 серпня, поблизу Львова на проміжній залізничній станції "Глина-Наварія" зійшов з рейок майже цілий потяг. 18 з 48 вагонів вантажного потяга зі щебенем опинилися поза колією.

Як пише ТСН.иа, про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

Ці вагони перекинулися.

"Постраждалих або травмованих в результаті цієї події немає, рух не затриманий", - зазначили в ДСНС.

У пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що через аварію порушився розклад залізничної станції і виникли затримки в маршрутах потягів.

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"Є схід вагонів, ніхто не постраждав. Там є невеликі затримки потягів", - розповіли в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, нещодавно з потягом Львів-Маріуполь вже був курйоз. Прямо у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну потяга. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.