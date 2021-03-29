Тупицький оголосив про спеціальне засідання КСУ через Зеленського

Зеленський звільнив Тупицького з посади голови КСУ 27 березня.
Олександр Тупицький вирішив підписати розпорядження про скликання засідання Конституційного Суду, яке має відбутися 12 квітня. Судді мають намір зібратися з метою розгляду указу президента Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького главою КСУ, йдеться в документі, опублікованому інстанцією в Facebook.
У пресслужбі КСУ вказали, що за розпорядженням Тупицького буде скликано спеціальне пленарне засідання. Інстанція оприлюднила копію відповідного розпорядження, в якій йдеться про те, що суд збирається розглядати питання звільнення Тупицького з посади голови КСУ і судді Олександра Касмініна на підставі указу президента України Володимира Зеленського. На документі стоїть дата 29 березня 2021 року.
"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - зазначено в повідомленні.читайте такожЗеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ
Ситуація з КСУ і звільнення Тупицького
- Конституційний суд України 27 грудня 2020 року виніс вердикт, згідно з яким стаття Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за внесення держслужбовцями неправдивих даних до електронних декларацій, не відповідає Конституції. Суд заблокував систему е-декларацій політиків і чиновників.
- Представник президента у КСУ Федір Веніславський стверджував, що таке рішення - негативний сигнал Заходу і може позначитись на безвізовому режимі з ЄС та на євроінтеграції України.
- У Євросоюзі у відповідь на рішення КСУ припустили можливість призупинення безвізового режиму з Україною і звернулися до Києва з проханням створити комісію для внесення змін до Конституції.
- Верховна Рада 4 грудня проголосувала за відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Однак замість взяття під варту санкція закону передбачає штраф і обмеження волі на 2 роки.
- Президент України Зеленський своїм указом 29 грудня відсторонив Тупицького від виконання повноважень голови КСУ на 2 місяці після клопотання генпрокуратури, куди суддя не з'явився на допит у справі про приватизацію підприємства у Донецькій області.
- 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував указ Віктора Януковича від 13 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою КСУ. Також був звільнений і суддя Олександр Касмінін, призначений тим же указом.