Тупицький оголосив про спеціальне засідання КСУ через Зеленського

КСУ розгляне указ президента Зеленського, на підставі якого був звільнений Тупицький / Фото: ccu.gov.ua

Олександр Тупицький вирішив підписати розпорядження про скликання засідання Конституційного Суду, яке має відбутися 12 квітня. Судді мають намір зібратися з метою розгляду указу президента Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького главою КСУ, йдеться в документі, опублікованому інстанцією в Facebook.

У пресслужбі КСУ вказали, що за розпорядженням Тупицького буде скликано спеціальне пленарне засідання. Інстанція оприлюднила копію відповідного розпорядження, в якій йдеться про те, що суд збирається розглядати питання звільнення Тупицького з посади голови КСУ і судді Олександра Касмініна на підставі указу президента України Володимира Зеленського. На документі стоїть дата 29 березня 2021 року.

"Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного Суду України на 12 квітня 2021 року", - зазначено в повідомленні.читайте такожЗеленський пояснив, чому скасував укази Януковича про призначення суддів КСУ

Ситуація з КСУ і звільнення Тупицького