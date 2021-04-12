У Зеленського розповіли, скільки захисників України загинуло на Донбасі

Ситуація на Донбасі останнім часом загострилася / Reuters

Лише з початку 2021 року на Донбасі загинули 26 українських воїнів. Про це повідомила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

У липні 2020 року були досягнуті нові домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Однак з початку цього року знову поновилися активні обстріли, нагадала Мендель в ефірі передачі Погляд з Банкової на телеканалі Дом.

"За півроку, впродовж яких дотримувалися режиму тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже в цьому році за трохи більше три місяці загинули 26 українських військових", - розповіла Мендель.

Вона додала, що команда президента переконана в необхідності переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Саме тому ми домагаємося переговорів Нормандського формату і будемо рухатися до миру всіма можливими дипломатичними способами", - сказала прессекретарка Володимира Зеленського.

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