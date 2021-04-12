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У Зеленського розповіли, скільки захисників України загинуло на Донбасі

12 квітня 2021, 06:36
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Команда президента переконана в необхідності переговорів щодо врегулювання ситуації на сході країни.

Війна на Донбасі
Ситуація на Донбасі останнім часом загострилася / Reuters

Лише з початку 2021 року на Донбасі загинули 26 українських воїнів. Про це повідомила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

У липні 2020 року були досягнуті нові домовленості щодо припинення вогню на Донбасі. Однак з початку цього року знову поновилися активні обстріли, нагадала Мендель в ефірі передачі Погляд з Банкової на телеканалі Дом.

"За півроку, впродовж яких дотримувалися режиму тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже в цьому році за трохи більше три місяці загинули 26 українських військових", - розповіла Мендель.

Вона додала, що команда президента переконана в необхідності переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Саме тому ми домагаємося переговорів Нормандського формату і будемо рухатися до миру всіма можливими дипломатичними способами", - сказала прессекретарка Володимира Зеленського.

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Загострення на Донбасі - останні новини:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Внаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоби на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення дістав військовослужбовець Об'єднаних сил.
  • 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.

війна на Донбасі новини України Юлія Мендель
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