Україна буде однією з найхолодніших країн Європи: синоптик розповіла про погоду на 23 вересня

В Україні 23 і 24 вересня пройдуть дощі / фото: kievskaya.com.ua

У четвер, 23 вересня, Україна буде однією з найхолодніших країн Європи. Вночі можливі заморозки на ґрунті, а вдень у більшості областях температура коливатиметься в межах + 6 + 10 градусів. Такий прогноз погоди опублікувала синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, температура повітря протягом дня в північних областях, практично у всіх центральних, в Харківській, Тернопільській, Хмельницькій областях коливатиметься в межах +6 + 10 градусів.

"Почне, щоправда, завтра теплішати в багатьох західних областях, розтануть носи й щоки від повітря з милосерднішими градусами, 9-13 тепла. Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10+15 градусів", – повідомила Діденко у себе в Facebook

За прогнозом синоптика, вітер 23 вересня переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути поривчастим. У п'ятницю вітер в Україні ще більше посилиться і буде досягати штормових поривів. Також Діденко прогнозує, що значну частину України 23 і 24 вересня заллють дощі.

"Проте вихідними днями синоптична ситуація, озирнувшись, типу "хто я? де я?", схаменеться – підвищить градуси та почне вимітати дощ. І навіть пустить на метеосцену сонце", – втішила синоптик.

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Якою буде погода найближчими днями: прогноз Укргідрометцентру

Раніше Укргідрометцентр попереджав, що в Україні 22 і 23 вересня очікуються заморозки.

Повідомлялося, що найближчими днями в Україні збережеться прохолодна погода і продовжаться дощі. А вже 23 вересня можливий перший сніг.