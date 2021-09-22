Украина будет одной из самых холодных стран Европы: синоптик рассказала о погоде на 23 сентября

В Украине 23 и 24 сентября пройдут дожди / фото: kievskaya.com.ua

В четверг, 23 сентября, Украина будет одной из самых холодных стран Европы. Ночью возможны заморозки на почве, а днем в большинстве областях температура будет колебаться в пределах +6 + 10 градусов. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, температура воздуха в течение дня в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской, Тернопольской, Хмельницкой областях будет колебаться в пределах +6 + 10 градусов.

"Начнет, правда, завтра теплеть во многих западных областях, растают носы и щеки от воздуха с более милосердными градусами, 9-13 тепла. Также выше обещает быть температура воздуха на Юге Украины, в Луганской и Донецкой областях, здесь +10+15 градусов", – сообщила Диденко у себя в Facebook

По прогнозу синоптика, ветер 23 сентября будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть порывистым. В пятницу ветер в Украине еще больше усилится и будет достигать штормовых порывов. Также Диденко прогнозирует, что значительную часть Украины 23 и 24 сентября зальют дожди.

"Однако на выходных синоптическая ситуация, оглянувшись, типа "Кто я? Где я?", спохватится – повысит градусы и начнет выметать дождь. И даже пустит на метеосцену солнце", – утешила синоптик.

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Какой будет погода в ближайшие дни: прогноз Укргидрометцентра

Ранее Укргидрометцентр предупреждал, что в Украине 22 и 23 сентября ожидаются заморозки.

Сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода и продолжатся дожди. А уже 23 сентября возможен первый снег.