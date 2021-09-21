Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег

В Украине прогнозируют заморозки, а также мокрый снег / 1zoom.ru

В среду, 22 сентября, в Украине ожидается +6 +12 градусов, на юге, в Донецкой и Луганской областях будет +10 +14 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как пишет она в Facebook, ночью прогнозируется +1 +6 градусов.

Синоптик предупредила, что при прояснениях возможные заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатье).

В Карпатах ожидается температура ниже нуля градусов. Кроме того, там ожидается мокрый снег.

По ее прогнозу, в среду умеренные дожди пройдут в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории Украины будет повышенная влажность воздуха, или небольшой периодический дождь, туманы.

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Синоптик прогнозирует, что в Киеве 22-го сентября будет облачно и сыро. Днем столбики термоментров покажут +7 +9 градусов.

"Потеплеет в Украине ближе к выходным и следующую неделю еще порадует и солнышком и высокими градусами", - добавила Диденко.

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В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала Оbozrevatel, что в Украину пришло похолодание с дождями.

По ее словам, до среды и четверга включительно сохранится холодная погода. Далее циклон начнет покидать территорию Украины.

"Потепление вернется в конце текущей недели, ближе к выходным. Температура начнет расти. Будет теплеть до +14... +16 градусов. С началом следующей недели возможны еще более высокие температурные показатели, к нам снова поступит более теплая воздушная масса", — прогнозирует синоптик.

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Ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине осень пришла раньше климатических сроков.

Он пояснил, что циклон Роланд принес во многие регионы Украины осадки.

Синоптик добавил, что циклон открыл доступ арктическому воздуху, поэтому новая рабочая неделя началась некомфортной погодой.