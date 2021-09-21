УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег

21 сентября 2021, 12:22
Прослушать новость
Остановить

До четверга в Украине  сохранится холодная погода, прогнозируют синоптики.

погода_осень_туман_деревья
В Украине прогнозируют заморозки, а также мокрый снег / 1zoom.ru

В среду, 22 сентября, в Украине ожидается +6 +12 градусов, на юге, в Донецкой и Луганской областях будет +10 +14 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как пишет она в Facebook, ночью прогнозируется +1 +6 градусов.

Синоптик предупредила, что при прояснениях возможные заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатье).

В Карпатах ожидается температура ниже нуля градусов. Кроме того, там ожидается мокрый снег.

По ее прогнозу, в среду умеренные дожди пройдут в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории Украины будет повышенная влажность воздуха, или небольшой периодический дождь, туманы.

Реклама

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 22-го сентября будет облачно и сыро. Днем столбики термоментров покажут +7 +9 градусов.

"Потеплеет в Украине ближе к выходным и следующую неделю еще порадует и солнышком и высокими градусами", - добавила Диденко.

Читайте такжеУкраина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления

В свою очередь синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала Оbozrevatel, что в Украину пришло похолодание с дождями.

По ее словам, до среды и четверга включительно сохранится холодная погода. Далее циклон начнет покидать территорию Украины.

"Потепление вернется в конце текущей недели, ближе к выходным. Температура начнет расти. Будет теплеть до +14... +16 градусов. С началом следующей недели возможны еще более высокие температурные показатели, к нам снова поступит более теплая воздушная масса", — прогнозирует синоптик.

Читайте такжеПосле заморозков и осеннего дубака Украину накроют два бабьих лета: синоптик назвал даты

Ранее синоптик Виталий Постригань рассказал о том, что в Украине осень пришла раньше климатических сроков.

Он пояснил, что циклон Роланд принес во многие регионы Украины осадки.

Синоптик добавил, что циклон открыл доступ арктическому воздуху, поэтому новая рабочая неделя началась некомфортной погодой.

viber
прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса Назван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно питьНазван горячий напиток, снижающий давление: сколько нужно пить Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запретыЧто нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрпризГороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз "Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

Последние новости

12:54

"Липовые" справки и прививки: в Украине готовят уголовную статью за подделку COVID-сертификатов

12:50

"Полный беспредел": Эктор Хименес-Браво рассказал, как издевались над ним и его семьей

12:41

Ни один петух больше не кукарекнет: россиянам запретили обустраивать курятники на дачах

12:24

Брать кредит на уплату коммуналки: в Киеве жителям дома насчитали от 15 до 40 тысяч за отопление Видео

12:22

Зима вместо бабьего лета: в Украине ударят заморозки, повалит мокрый снег Видео

Реклама
12:20

Врачи рассказали, почему нельзя игнорировать головокружение при подъеме с кровати Видео

11:49

Вакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключают

11:29

Кровавая стрельба в университете: всплыли неожиданные подробности о "пермском палаче" Видео

11:23

"Рули молча, холуй": в Харькове пьяные студентки-прокурорши не хотели платить и оскорбили таксиста Видео

11:18

Срок уведомления об изменении договорной цены газа должен быть уменьшен - заявление Ассоциации

11:12

COVID-штамм "Дельта": инфекционист назвал первые симптомы и алгоритм действий при лечении

10:58

"Косит под больного": подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Львова признали невменяемым Видео

10:31

Невакцинированных украинцев хотят заставить сдавать тесты на коронавирус за свои деньги - Минфин

10:29

По цене новенькой иномарки: в Одессе ошарашили рекордной стоимостью тушки тунца Видео

10:08

Передвигается ползком вдоль потолка: пенсионерка из Харькова превратила свою квартиру в помойку Видео

09:47

Каждый раз забирает 36 минут жизни: какое блюдо забирает драгоценные минуты Видео

09:40

Проглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи Видео

09:36

"Позорю себя и родителей": тиктокерша вляпалась в скандал после оскорбления защитников Украины

09:16

В шаге от "красной" зоны карантина - четыре области Украины: Ляшко озвучил список Видео

09:07

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

Реклама
08:57

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:55

Невидимый газ-убийца, вызывающий рак легких, может скрываться в вашем доме Видео

08:51

Осеннее равноденствие 2021: дата и особенности дня, что нельзя делать

08:44

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков Зодиака: проблемы в семье и неожиданные денежные поступления Видео

08:30

Прольются дожди, но потепление не за горами: прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю Видео

08:29

Число жертв коронавируса в Украине пересекло новую "красную" линию Видео

08:07

"Перепутала туризм с эмиграцией": сестра Сенцова обматерила Украину и "пакует чемоданы"

07:45

В меньший мухлёж люди поверили бы: почему фальсификации на выборах в России – это очень хорошо мнение

07:12

Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы Видео

06:50

Вакцинация детей: когда ее начнут и какие существуют риски мнение

06:43

"Потряхивает весь мир": Зеленский в США рассказал о роли ООН в урегулировании конфликта в Украине Видео

05:53

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать Видео

05:10

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и магия дня, поздравления, картинки к празднику

04:49

Диетолог рассказала, существуют ли бюджетные суперпродукты

04:15

Диетолог назвал продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

03:50

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

03:34

Путин хочет захватить шесть областей Украины: Тука рассказал, кому грозит опасность

03:12

Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления Видео

02:19

Какие правила питания нужно соблюдать женщинам после 40 лет - ответ диетолога

01:58

Прививался втайне и спонтанно: всплыли детали загадочной смерти студента под Киевом Видео

Реклама
01:35

Спасет ли вакцинанция от новых штаммов COVID-19: врач раскрыла нюансы

01:15

Как улучшить здоровье и качество жизни всего за неделю: 7 советов на каждый день

20 сентября, понедельник
23:47

Ляшко назвал причину 99% летальных случаев от COVID-19 в Украине Видео

23:33

Врачи рассказали, кому нельзя есть яйца и чем они опасны Видео

22:55

В США сделали заявление из-за выборов в Госдуму России и поддержали Украину Видео

22:31

В Украине обнаружили опасное мясо, которое массово продают в магазинах Видео

22:01

"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации Видео

21:38

Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей Танцев со звездами вместо Тины Кароль Видео

20:56

В Украине ударит мороз и выпадет снег: когда ждать холодины Видео

20:35

Когда переболевшие украинцы получат COVID-сертификаты: в Минцифре назвали дату Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять