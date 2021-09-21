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Украина задубнет под арктическим циклоном: синоптик назвал дату резкого потепления

21 сентября 2021, 03:12
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В Украине будет преобладать облачная, влажная с порывистым ветром холодная погода, прогнозирует Виталий Постригань.

холод
/ vitaportal.ru

В Украине осень пришла раньше климатических сроков, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как пишет от в Facebook, циклон Роланд принес во многие регионы Украины осадки.

Он пояснил, что циклон открыл доступ арктическому воздуху, поэтому новая рабочая неделя началась некомфортной погодой.

"Атмосферные фронты продолжают дестабилизировать атмосферу, и к пятнице будет преобладать облачная, влажная с порывистым ветром холодная погода, более соответствовать второй декаде октября. Ощущение осени будет по полной программе", - прогнозирует он.

По его прогнозу, температура ночью прогнозируется от +1 до +6º, на поверхности почвы возможные заморозки 0 -3º. Днем воздух прогреется до +6 +11º.

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Постригань добавил, что по предварительным расчетам, в ближайшие выходные погода стабилизируется, тепло вернется. Днем прогнозируется до +10 +15º.

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Напомним, климатологи прогнозируют, что в ближайшие 50—100 лет засуха будет идти с юго-востока и со временем накроет северо-запад. Это станет причиной жаркого и сухого лета.

По прогнозу начальника Днепропетровского регионального гидрометцентра Василия Гринчака, температура воздуха ежегодно поднимается, что в свою очередь, сказывается на продолжительности летнего периода.

viber
прогноз погоды Виталий Постригань
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