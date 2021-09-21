В Украину ворвется снег и налетит опасная погода

Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие несколько дней будет холодной. Страну будут заливать дожди и обрушится сильный ветер.

Кром того, синоптики прогнозируют снег в Украине. Однако к выходным в стране обещают потепление, но очень высоких градусов ждать не следует.

По данным синоптика Наталки Диденко, завтра - в День осеннего равноденствия - осень окончательно вступит в свои права - будет холодно, пасмурно, с дождем и туманами.

Днем ожидается +6 +12 градусов, только на юге и востоке немного выше, +10 +14 градусов. Ночью будет +1 +6 градусов.

Дожди ожидаются в западных областях, а в Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории влажно, возможен небольшой периодический дождь или туманы.

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В Киеве 22 сентября будет пасмурно, сыро, небольшой дождь, днем +7 +9 градусов.

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Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха также прогнозирует снег в горах - но в ночь со среды на четверг.

"На высокогорье Карпат немного мокрый снег может быть в ночь со среды на четверг", - прогнозирует синоптик.

"Ночью 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что зима 2021-2022 в Украине будет снежной и холодной. Февраль обещает быть "лютым", возможны даже бураны, свидетельствует прогноз погоды.