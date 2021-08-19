Україна не розраховує на подарунки: Зеленський зробив заяву перед зустріччю з Меркель і Байденом

Зеленський висловився перед зустріччю з Меркель / прес-служба президента

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом США Джо Байденом.

Як заявив Зеленський в інтерв'ю НВ, на майбутніх зустрічах він буде прагматичним.

За його словами, він не знав, що перед приїздом до Києва Меркель зустрінеться в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому сподівається, що вона приїде "з якимось баченням, з якимось загальним результатом".

При цьому Зеленський зазначив, що українська сторона не розраховує на подарунки.

"Будемо знову прагматичними. Але іноді краще мати не дуже хороший результат, але конкретний ... чим просто нічого не мати. Тому я думаю, що у неї буде пропозиція про ситуацію щодо Північного потоку-2, те, що мені зрозуміло. Наприклад, якісь гарантії, які буде пропонувати Росія по збереженню обсягу газу після 2024 по українській трубі і т.д.", - сказав він.

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Що стосується зустрічі з Байденом в кінці серпня, то Зеленський хотів би отримати "чесні відповіді хоча б на деякі питання".

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"Безпека, економіка. І дійсно у нас велика програма по флоту. І по реновації в цілому, перезавантаження в цілому економіки країни. Там велика програма на 270 млрд доларів. Це не означає, що нам потрібні подарунки від Сполучених Штатів. Я до того, що ми готові, нам треба залучати дешеві гроші і так далі. І підтримка", - додав Зеленський.

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Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

У Білому домі 21 липня офіційно заявили, що президент України Володимир Зеленський запрошений з візитом до Вашингтона на 30 серпня. Очікується, що в ході переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом він повинен обговорити питання газопроводу Північний потік-2 і проблему врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія говорив, що переговори Зеленського і Байдена на неформальній частині зустрічі можуть пройти на підвищених тонах через те, що Київ незадоволений угодою Вашингтона і Берліна по Північному потоку-2. За словами парламентарія, Київ має намір зосередитися на співпраці з Конгресом, який підтримує Україну і виступає проти енергетичного проекту Газпрому.

Президент Зеленський стверджував, що на зустрічі з Байденом у Вашингтоні він має намір попросити главу американської держави взяти участь у переговорах щодо Донбасу. Ідею можна реалізувати на базі нормандського формату в тому випадку, якщо ініціативу підтримають Німеччина, Франція і Росія.

Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко заявляв, що в ході переговорів з делегацією США, українська делегація планує представити свою точку зору щодо питання реалізації Мінських угод щодо Донбасу. При цьому Київ має намір обговорити з Вашингтоном питання посилення американської військової допомоги Україні.