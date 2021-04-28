В анексованому Криму швидка потрапила в смертельну ДТП

Трьох медиків забрали до лікарні. Водій і лікар бригади перебувають у важкому стані.
В анексованому Росією Криму автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковою машиною Audi. У результаті аварії загинула людина, пишуть місцеві ЗМІ.
Медики рухалися в напрямку Ялти, а легкове авто у бік Гаспри.
"За попередніми даними, автомобіль швидкої допомоги пересувався по зустрічній смузі з включеними проблисковими маячками, де сталося лобове зіткнення з легковою іномаркою. В результаті ДТП водій Audi загинув, три людини зі спецавтомобіля отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні окупаційної "влади".
Трьох медиків забрали до лікарні. Водій і лікар бригади перебувають у важкому стані.
Обставини ДТП уточнюються.
- Раніше Главред писав про те, що в місті Новочеркаськ Ростовської області Росії машина, за кермом якої перебував хлопець, 2007 року народження, потрапила в аварію. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. Всього в авто перебувало шестеро осіб. У мережі з'явилася інформація, що до аварії підліток-водій гнав на червоний сигнал світлофора.
Автор: Катерина Трохимчук