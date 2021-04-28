В анексованому Криму швидка потрапила в смертельну ДТП

У Криму швидка потрапила в ДТП, є жервта

В анексованому Росією Криму автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з легковою машиною Audi. У результаті аварії загинула людина, пишуть місцеві ЗМІ.

Медики рухалися в напрямку Ялти, а легкове авто у бік Гаспри.

"За попередніми даними, автомобіль швидкої допомоги пересувався по зустрічній смузі з включеними проблисковими маячками, де сталося лобове зіткнення з легковою іномаркою. В результаті ДТП водій Audi загинув, три людини зі спецавтомобіля отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні окупаційної "влади".

Трьох медиків забрали до лікарні. Водій і лікар бригади перебувають у важкому стані.

Обставини ДТП уточнюються.