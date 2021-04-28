В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП

Троих медиков забрали в больницу. Водитель и врач бригады находятся в тяжелом состоянии.
В аннексированном Россией Крыму автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной Audi. В результате аварии погиб человек, пишут местные СМИ.
Медики двигались в направлении Ялты, а легковое авто в сторону Гаспры.
"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении оккупационных "властей".
Троих медиков забрали в больницу. Водитель и врач бригады находятся в тяжелом состоянии.
Обстоятельства ДТП уточняются.
- Ранее Главред писал о том, что в городе Новочеркасск Ростовской области России машина, за рулем которой находился парень, 2007 года рождения, попала в аварию. В результате ДТП погибли пять человек. Всего в авто находились шесть человек. В Сети появилась информация, что до аварии подросток-водитель гнал на красный сигнал светофора.
Автор: Екатерина Трохимчук