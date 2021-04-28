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В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП

28 апреля 2021, 23:00
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Троих медиков забрали в больницу. Водитель и врач бригады находятся в тяжелом состоянии.

В Крыму скорая попала в ДТП, есть жервта

В аннексированном Россией Крыму автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной Audi. В результате аварии погиб человек, пишут местные СМИ.

Медики двигались в направлении Ялты, а легковое авто в сторону Гаспры.

"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении оккупационных "властей".

Троих медиков забрали в больницу. Водитель и врач бригады находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП уточняются.

  • Ранее Главред писал о том, что в городе Новочеркасск Ростовской области России машина, за рулем которой находился парень, 2007 года рождения, попала в аварию. В результате ДТП погибли пять человек. Всего в авто находились шесть человек. В Сети появилась информация, что до аварии подросток-водитель гнал на красный сигнал светофора.

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