В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП

В Крыму скорая попала в ДТП, есть жервта

В аннексированном Россией Крыму автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной Audi. В результате аварии погиб человек, пишут местные СМИ.

Медики двигались в направлении Ялты, а легковое авто в сторону Гаспры.

"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи передвигался по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками, где произошло лобовое столкновение с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель Audi погиб, три человека из спецавтомобиля получили телесные повреждения", - говорится в сообщении оккупационных "властей".

Троих медиков забрали в больницу. Водитель и врач бригады находятся в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП уточняются.