У Донецькій області стався вибух на шахті, до лікарні потрапили 10 осіб

У Донецькій області стався вибух на шахті, госпіталізовано 10 осіб / УНІАН

У смт Удачне Покровського району 31 липня близько 5 ранку стався вибух на шахті. До лікарні потрапили 10 шахтарів.

Як повідомили в ДСНС, вибух стався на шахті шахтоуправління "Покровське" в Північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 метрів.

"За попередньою інформацією в результаті вибуху постраждало 10 гірників, які зараз госпіталізовані в центральну районну лікарню міста Покровськ", - йдеться в повідомленні.

Причина та обставини події встановлюються.

На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону (6 осіб та 1 од.техніки).

Трохи згодом стало відомо, що один з гірників помер у лікарні.

читайте такожУ Шмигаля анонсували закриття шахт в УкраїніРаніше в захопленому бойовиками "ДНР" Донецьку через кілька днів після аварії на шахті ім. Олександра Скочинського знайшли тіла чотирьох гірників, яких вважали зниклими безвісти.