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В Донецкой области произошел взрыв на шахте, в больницу попали 10 человек

31 июля 2021, 10:09

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

шахта
В Донецкой области произошел взрыв на шахте, госпитализированы 10 человек / УНИАН

В пгт Удачное Покровского района 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницу попали 10 шахтеров.

Как сообщили в ГСЧС, взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

"По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).

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