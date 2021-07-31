В Донецкой области произошел взрыв на шахте, в больницу попали 10 человек

Взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.
В пгт Удачное Покровского района 31 июля около 5 утра произошел взрыв на шахте. В больницу попали 10 шахтеров.
Как сообщили в ГСЧС, взрыв произошел на шахте шахтоуправления "Покровское" в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.
"По предварительной информации в результате взрыва пострадало 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу города Покровск", - говорится в сообщении.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда (6 человек и 1 ед. техники).
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