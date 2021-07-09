У Кабміні назвали умову вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО / УНІАН

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна вступить до НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом. Досвід української армії в протистоянні Росії може бути корисний НАТО.

"Помилкове сприйняття, що НАТО - це військова організація. Це не так, вона в тому числі військова, але Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток, на краще життя. Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, давайте шукати співпраці в питаннях гуманітарного розмінування, перебудови наших ветеранів - 400 тис. ветеранів пройшли через цю війну, давайте розвивати інфраструктуру Донецької та Луганської областей, які вже давно подих війни почули. Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів деокуповані в Донецькій і Луганській областях. Тому ми говоримо, нам потрібна ваша допомога, але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам", - сказав віце-прем'єр, передає Україна 24.

Як підкреслив Резніков, "не має значення - завтра ми зайдемо в ЄС, післязавтра ми зайдемо в НАТО".

"Ми зайдемо рівно тоді, коли будемо рівними партнерами, і ми будемо розуміти, що досвід нашої української армії вам важливий. Те, що знає сьогодні українська армія на рівні щоденного протистояння, не знає ніхто в НАТО. Не сприймайте нас як проблему у ваших стосунках з росіянами, а сприймайте нас частково як елемент особливих відносин з росіянами", - зазначив він.

читайте такожУ НАТО різко відповіли Зеленському про перелік реформ для вступу до Альянсу

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Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував американцям створення покрокового плану інтеграції Києва до Північноатлантичного альянсу. Механізм повинен припускати прив'язку до конкретних календарних дат.

14 червня Зеленський закликав Байдена відповісти на питання про те, чи бачать Україну в НАТО в найближчому майбутньому, і коли українська держава отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

Після саміту Альянсу, який відбувся 14 червня, в блоці зробили заяву про те, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно буде надано відповідний план, в блоці не уточнили.

Американський президент Джо Байден сказав, що Україна поки не готова до інтеграції в НАТО. Головною перешкодою він назвав корупцію.