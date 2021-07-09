УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО

9 июля 2021, 23:50
Прослушать новость
Остановить

По словам Резникова, Украина вступит в НАТО, когда будем равными партнерами.

НАТО, Украина
Вступление Украины в НАТО / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом. Опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.

"Ложное восприятие, что НАТО - это военная организация. Это не так, она в том числе военная, но Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие, на лучшую жизнь. Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, переустройства наших ветеранов - 400 тыс. ветеранов прошли через эту войну, давайте развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, которые уже давно дыхание войны услышали. Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов деоккупированы в Донецкой и Луганской областях. Поэтому мы говорим, нам нужна ваша помощь, но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - сказал вице-премьер, передает Украина 24.

Как подчеркнул Резников, "не имеет значения - завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО".

"Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с россиянами, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с россиянами", - отметил он.

Читайте такжеВ НАТО резко ответили Зеленскому о перечне реформ для вступления в Альянс

Реклама

Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил американцам создание пошагового плана интеграции Киева в Североатлантический альянс. Механизм должен предполагать привязку к конкретным календарным датам.

14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли Украину в НАТО в ближайшем будущем, и когда украинское государство получит ПДЧ в Североатлантический альянс.

После саммита Альянса, который состоялся 14 июня, в блоке сделали заявление о том, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно будет предоставлен соответствующий план, в блоке не уточнили.

Американский президент Джо Байден сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. Главным препятствием он назвал коррупцию.

НАТО Украина Алексей Резников
Сейчас вы просматриваете новость «В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Жить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизньЖить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизнь День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем ИванаДень ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2Будапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2 Гороскоп для Овна на июль 2021: перемены и хождение по лезвию бритвыГороскоп для Овна на июль 2021: перемены и хождение по лезвию бритвы 5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет

Последние новости

23:50

В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО

23:14

"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде Видео

23:05

Накануне Евро: назван самый быстрый способ справиться с похмельем Видео

22:53

Финал Евро-2020: букмекеры назвали фаворита Видео

22:33

Синоптики рассказали, где будет самая опасная погода в Украине на выходных Видео

Реклама
22:20

Новый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу Мендель Видео

22:09

Самый модный летний маникюр на короткие ногти Фото Видео

22:04

Самые полезные завтраки: топ-3 простых рецепта Видео

21:30

Встреча Байдена и Меркель: что будут обсуждать и чего ожидать Украине Видео

21:26

В ЕС обнаружили связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer

20:47

Риск рака увеличивается на 60%: сколько времени нужно проводить со смартфоном, чтобы заболеть Видео

20:47

Байден и Путин час говорили по телефону: о чем шла речь

20:30

Все держится на одном гвозде — президенте Зеленском мнение

20:19

Военным хотят существенно повысить пенсии: кто и какую доплату получит

20:18

Гороскоп на завтра 10 июля 2021 всех знаков Зодиака: сокрушительный провал или взлет Видео

19:50

"Думала, это муравьи": в Ровенской области змеи атакуют украинцев Видео

19:48

Ученые узнали, у мужчин с каким голосом будут проблемы в семье Видео

19:40

Никифоров признался, как и когда познакомился с Зеленским

19:21

Перелетел через руль, велосипед рухнул сверху: на Ровенщине подросток погиб на аварийном мосту Видео

19:17

Приметы на 10 июля: что нельзя делать в Самсонов день Видео

Реклама
19:17

Варенье из кабачков с апельсинами: оригинальный рецепт

19:03

Зеленский подготовил аргументы против Северного потока-2 - ОПУ

18:49

США расширили "черный список" против режима Путина Видео

18:36

Начали терять зубы: о какой неизлечимой болезни это может говорить Видео

18:28

Когда Украину покинет адская жара: синоптики назвали дату похолодания Видео

18:23

У ребенка умер мозг: стало известно о состоянии двухлетнего пасынка, которому отчим перерезал горло Видео

18:02

Донбасс, реформы и отношения с РФ: у Меркель назвали темы предстоящего разговора с Зеленским Видео

17:33

День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

17:28

Знак Зодиака Скорпион – даты рождения, какие болезни грозят, и с кем создаст лучшую пару

17:27

Третья доза вакцины Pfizer от коронавируса: обнародованы новые данные Видео

17:09

Кровавая стрельба в Киеве: суд отправил "голосеевского стрелка" за решетку на два месяца Видео

17:04

Вкусный кабачковый торт: самый простой рецепт Видео

17:02

"Вели себя бесстыдно": трех украинок оштрафовали в Черногории за откровенную фотосессию Видео

16:54

ДТП под экстази: появились результаты медосвидетельствования скандального нардепа Юрченко Видео

16:29

Зеленский назначил нового пресс-секретаря: что известно о Сергее Никифорове Видео

16:12

Свет по 3,5 гривны и газ по 9: как изменятся тарифы осенью

16:05

5 удивительных вещей, которые происходят в жизни женщины после 40 лет

15:54

"Симптомы исчезли только три месяца назад": Шоптенко рассказала, как долго боролась с коронавирусом Видео

15:35

Вывод войск России с Донбасса: в США резко предупредили Москву о вступлении Украины в НАТО Видео

15:15

Ляшко рассказал, какая вакцина от коронавируса лучше всего Видео

Реклама
15:03

Спутник V – и никакого секса: в России призвали ограничить интимную близость после прививки

14:57

Нафтогаз отменил месячный тариф и назвал новую цену на июль Видео

14:51

"Танцы со звездами 2021": стало известно имя первого участника нового сезона Видео

14:22

Мендель рассказала о своей новой должности в Офисе президента Видео

14:21

Оля Полякова представила новый клип на зажигательную композицию "Взрослая девочка" Видео

13:57

Украина и МВФ нашли компромисс: в Минфине назвали последний камень преткновения Видео

13:41

На Донетчине восстановили по программе Зеленского "Большая стройка" мост через реку Долгенькая

13:27

"Люди тупо стояли и смотрели": в Кривом Роге неравнодушный парень чудом спас утопающего Видео

13:22

Голосеевский стрелок в суде рассказал, почему открыл огонь по полицейским Видео

13:08

В Ровенской области 6-летняя девочка прыгала на батуте и напоролась рукой на железный забор

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять