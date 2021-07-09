В Кабмине назвали условие вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина вступит в НАТО, когда будет равным партнером с Альянсом. Опыт украинской армии в противостоянии России может быть полезен НАТО.

"Ложное восприятие, что НАТО - это военная организация. Это не так, она в том числе военная, но Альянс настроен на демократические отношения, на экономическое развитие, на лучшую жизнь. Мы об этом часто забываем. Мы говорим, давайте искать сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, переустройства наших ветеранов - 400 тыс. ветеранов прошли через эту войну, давайте развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей, которые уже давно дыхание войны услышали. Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов деоккупированы в Донецкой и Луганской областях. Поэтому мы говорим, нам нужна ваша помощь, но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - сказал вице-премьер, передает Украина 24.

Как подчеркнул Резников, "не имеет значения - завтра мы зайдем в ЕС, послезавтра мы зайдем в НАТО".

"Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с россиянами, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с россиянами", - отметил он.

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Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом предложил американцам создание пошагового плана интеграции Киева в Североатлантический альянс. Механизм должен предполагать привязку к конкретным календарным датам.

14 июня Зеленский призвал Байдена ответить на вопрос о том, видят ли Украину в НАТО в ближайшем будущем, и когда украинское государство получит ПДЧ в Североатлантический альянс.

После саммита Альянса, который состоялся 14 июня, в блоке сделали заявление о том, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно будет предоставлен соответствующий план, в блоке не уточнили.

Американский президент Джо Байден сказал, что Украина пока не готова к интеграции в НАТО. Главным препятствием он назвал коррупцию.