У Кабміні озвучили плани щодо скорочення "червоних" зон карантину

Денис Шмигаль / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз зазначив, що минулого тижня Чернівецька, Львівська та Одеська області покинули "червону" зону коронавірусного карантину і анонсував, що найближчим часом ще кілька регіонів послаблять карантин. Про це він заявив під час засідання уряду.

Крім того, Шмигаль заявив, що у всіх областях фіксують зниження кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.

"За минулий тиждень відразу три області залишили "червону" зону карантину. Ще кілька регіонів в найближчі тижні, або навіть дні, зможуть послабити карантин", - зазначив прем'єр.

Також Шмигаль заявив про ефективність адаптивного карантину і закликав місцеву владу посилювати обмеження в разі погіршення епідеміологічної ситуації на місцях.

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