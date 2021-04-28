У Кабміні озвучили плани щодо скорочення "червоних" зон карантину

Український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у всіх областях України фіксують зниження кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще раз зазначив, що минулого тижня Чернівецька, Львівська та Одеська області покинули "червону" зону коронавірусного карантину і анонсував, що найближчим часом ще кілька регіонів послаблять карантин. Про це він заявив під час засідання уряду.
Крім того, Шмигаль заявив, що у всіх областях фіксують зниження кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.
"За минулий тиждень відразу три області залишили "червону" зону карантину. Ще кілька регіонів в найближчі тижні, або навіть дні, зможуть послабити карантин", - зазначив прем'єр.
Також Шмигаль заявив про ефективність адаптивного карантину і закликав місцеву владу посилювати обмеження в разі погіршення епідеміологічної ситуації на місцях.
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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Керівник МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, поступово ситуація починає стабілізуватися, рівень госпіталізацій знизився.
- Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що ситуація із захворюваністю коронавірусом в Україні і госпіталізаціями стабілізувалася. Україна виходить на плато.
- Жорсткий карантин в Києві продовжили на 2 тижні – до 30 Квітня.
- Пізніше мер Віталій Кличко офіційно заявив - локдаун у столиці України повністю припиняється з 1мая.