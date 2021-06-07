У Києві пенсіонер заліз через вікно до квартири на 9-му поверсі та взяв у заручниці жінку

У Києві 68-річний чоловік заліз через вікно до квартири на 9-му поверсі і взяв у заручниці жінку / Нацполіція

Кричущий випадок стався у Києві - 68-річний чоловік заліз через вікно в квартиру і почав погрожувати ножем власниці житла. На щастя, жінка встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, в неділю, 6 червня, орієнтовно о 23:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Лісковській, в Деснянському районі, до квартири на дев'ятому поверсі через вікно проник чоловік і тримає в заручниках її власницю.

"На вказану адресу терміново прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції, а також спецпризначенці КОРД", — йдеться у повідомленні поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік розбив вікно в квартирі і проник всередину. Виявивши в будинку жінку, схопив зі столу ніж і почав їй погрожувати. Потерпіла встигла зателефонувати подрузі, яка викликала поліцію.

Прибувши за адресою, бійці КОРДу провели переговори зі зловмисником, унаслідок чого він відкрив двері і відпустив жінку.

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За даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські готують фігуранту повідомлення про підозру у вчиненні злочину, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Трохи згодом у коментарі ТСН сусіди розповіли, що чоловік раніше часто навідувався до цієї квартири, і сама жінка це підтвердила. Але запевняє, що чоловік був дуже п'яним і поводився неадекватно.

"Людина в стані алкогольного сп'яніння. Він був неадекватний. Крім загроз життю, більше нічого .... Я не була схильна до діалогу, дуже перелякана була", - розповіла звільнена заручниця.

Відомо, що чоловіка затримано, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше у столиці України затримали 32-річного чоловіка, який напав у ліфті на десятирічну школярку і вчинив над нею розпусні насильницькі дії сексуального характеру.