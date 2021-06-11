У Києві дівчина послизнулася і впала під трамвай

Дівчина впала під трамвай у Дніпровському районі Києва / скріншот

У столиці України сталася жахлива ДТП. На бульварі Ярослава Гашека в Дніпровському районі дівчина впала прямо під трамвай. За словами очевидців, вона послизнулася.

Про інцидент повідомив Київ оперативний та оприлюднив жахливе відео. На щастя, дівчина залишилася жива.

"Довелося підіймати трамвай, щоб її дістати. Жива, передали лікарям", - йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція. Рух трамваїв поки призупинено. Деталі ініциденту встановлюються.

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Як повідомляв Главред, 8 червня на автодорозі Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік з дружиною та їхня шестирічна дочка. Загиблий був видатним діячем партії ВО Свобода.

У важкому стані в лікарню була госпіталізована ще одна дитина - дівчинка 2004 року народження. Наразі поліція встановлює всі обставини події.